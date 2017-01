Arrimadas augura eleccions hi hagi o no Pressupostos

n La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va assegurar ahir a Girona que al seu partit estan «convençuts» que hi haurà un avançament electoral encara que s'acabin aprovant els Pressupostos de la Generalitat. Arrimadas argumenta que el Govern «no podrà allargar molt més» la legislatura, perquè l'única oferta política que té és «fer un 9-N al setembre» i això, diu, «no servirà de res».

En aquesta línia, avançava que no votaran uns comptes que «el Govern ha deixat en mans d'una assemblea de la CUP» i afirmava que a C's estan «preparats» per un avançament electoral. Arrimadas, que va avançar que es presentarà a les primàries del partit si hi ha noves eleccions, va tornar a demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que s'oblidi de la consulta perquè «no pot ser» que des del 2010 continuï el debat sobre la independència.

La líder de Ciutadans critica que l'Executiu de Puigdemont «depengui de la CUP» per aprovar els comptes: «Si tenim o no eleccions dependrà d'una assemblea de la CUP, aquesta és la voluntat del Govern», lamenta. La cap de l'oposició al Parlament considera que la proposta de referèndum de Puigdemont és «més del mateix» d'allò que va fer Mas i assegura que «no servirà per res». Amb tot, Inés Arrimadas demana que Puigdemont «dediqui els esforços a parlar de la gent». Arrimadas va confirmar que, en cas que se celebrin unes eleccions anticipades, es presentarà a les primàries que farà el seu partit: «Si rebo els avals dels militants, jo estic disposada a tornar a ser la candidata de Ciutadans al Parlament», va dir.

Compareixença de Montoro

D'altra banda, va indicar que demanaran la compareixença del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, perquè expliqui «com pensa fer-ho» perquè els autònoms i les pimes puguin ajornar el pagament de l'IVA. Recorda que el Govern va aprovar un decret llei a finals d'any que dificulta l'ajornament, que qualifica de «nyap». «Nosaltres –exposa– estem al costat dels autònoms i no entenem per què se'ls va posar aquesta trava».