Un fisioterapeuta, detingut per abusos

n Els Mossos d'Esquadra han detingut un fisioterapeuta acusat d'abusar sexualment de cinc de les seves pacients a Barcelona. L'arrestat, de 44 anys i amb domicili a Sant Cugat del Vallès, és especialista en l'abordatge osteopàtic abans i després del part. En tots els casos, les dones acudien a la consulta amb dolors a l'esquena i el fisioterapeuta els feia un tractament intracavitari sense consentiment ni previ avís, amb moviments circulars als genitals i als pits de les víctimes. Una de les cinc afectades va denunciar haver patit un abús sexual amb penetració. El facultatiu detingut tampoc adoptava mesures higièniques com poden ser la utilització de guants i gel lubricant, ni preguntava per l'historial mèdic, ni en cap cas va fer firmar cap document on la pacient autoritzés el professional a realitzar aquest tipus de tractaments.

Al llarg de la investigació i arran de les denúncies de les cinc dones, els investigadors es van posar en contacte amb experts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per tal d'assegurar-se que el tractament que estava realitzant el detingut i que les dones van denunciar era correcte o no. Fruit d'aquestes entrevistes es va arribar a la conclusió que el tractament que emprava no es corresponia amb cap tècnica coneguda. El detingut treballava en un despatx llogat d'un centre on passen consultes mèdiques.