Millo veu «gran complexitat» a fer un referèndum sobre Catalunya a Espanya

n El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha considerat que fer un referèndum sobre la independència de Catalunya en l'àmbit de de tot l'Estat presenta «una complexitat tan gran» que li «costa d'imaginar». «No dic que sigui impossible, però em costa molt d'imaginar», declarava, ahir, en una entrevista a l'ACN.

El delegat respon així a les paraules del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va reptar l'Estat a proposar un referèndum a Espanya i l'insta a aclarir si és una postura «seriosa». D'altra banda, Millo retreu al president català que demani una solució al Govern espanyol. Més aviat creu que és Puigdemont qui ostenta la «responsabilitat» de la situació actual i per això el desafia a oferir una alternativa.

Una «novetat»

Millo, en aquest context, valora les paraules de Puigdemont sobre un referèndum d'abast espanyol com una «novetat» perquè, afirma, aquesta idea «no és en cap paper del procés ni del pacte pel dret a decidir». Afegeix, però, que no sap «exactament a què s'està referint» i per això assevera: «Si ell ha fet aquesta reflexió, el que hauria de fer és articular-la i exposar-la i llavors l'estudiem».

Tot i això, Enric Millo apunta les dificultats d'una proposta com aquesta, que «hauria de comptar amb el vistiplau del Congrés» perquè afecta el conjunt del territori espanyol. A no ser, en tot cas, «que (Puigdemont) estigués disposat que la pregunta no fos sobre la qüestió d'independència sinó altres sobre el futur dels espanyols i que tots opinessin».

D'altra banda, recrimina a Puigdemont que demani una solució al govern de Rajoy, quan creu que ha estat ell qui ha «creat» el problema i qui tindrà la «responsabilitat del que pugui acabar passant».

«Si tu creus que hi ha una solució alternativa al problema que has generat, proposa-la tu i ens ho mirem», insisteix Millo. El delegat, en aquest context, considera que és «imprescindible» trobar una sortida «alternativa» al conflicte actual i aposta per dissenyar-la «conjuntament», tot i reconèixer que «no és gens fàcil», perquè «s'ha portat molt lluny». «Dóna idees –exposa– i digues que estàs disposat a acceptar rectificar i a abandonar el rumb de col·lisió, i a partir d'aquí en parlem». En aquesta línia, el delegat del Govern recorre al posicionament de l'Estat sobre que «no hi ha marc jurídic legal per convocar un referèndum d'independència» i recorda al president de la Generalitat que «no té competències per fer-ho», com tampoc no les té el Govern central. I Millo va més enllà i recorda al president català si l'acabés convocant «s'estaria situant fora del marc jurídic vigent» i abocaria la societat catalana a un «atzucac» i una situació «totalment indesitjada per part de la majoria».

«Estratègia de la confrontació»

En cas que arribés, sosté que seria la justícia la que hauria d'actuar i recrimina a aquells que diuen que el Govern espanyol està judicialitzant la política que qui ho fa és qui es dedica «sistemàticament a incomplir les lleis» i no qui les defensa. Diu tenir la impressió que hi ha qui «desitja que hi hagi conflictivitat per alimentar l'estratègia de la confrontació».

Això no obstant, Millo espera que no arribi aquest punt de «col·lisió» i es pregunta «quin sentit té voler saber les conseqüències» d'un xoc. Finalment, augura que cada cop seran més els catalans que reclamaran al Govern que abandoni aquesta estratègia i assegura que el govern de la Moncloa està disposat a fer l'esforç per trobar una via de sortida.