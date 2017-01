Puigdemont, Junqueras i Romeva faran pedagogia del referèndum al Parlament Europeu

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, viatjaran el proper 24 de gener a Brussel·les per participar en un acte al Parlament Europeu on faran pedagogia sobre el referèndum, segons han explicat a l'ACN fonts del Govern. Puigdemont, Junqueras i Romeva explicaran que hi ha una majoria al Parlament que vol pactar amb l'Estat una consulta vinculant, però denunciaran també que el govern espanyol no vol negociar i que tenen intenció de celebrar-lo igualment. També aprofitaran per donar un missatge de confiança a la UE, remarcant la seva vocació europeista. A més de la premsa internacional, s'espera la presència de diplomàtics i d'eurodiputats.

Puigdemont, Junqueras i Romeva es desplaçaran el proper 24 de gener a Brussel·les per explicitar la seva intenció de convocar un referèndum d'independència a Catalunya.

El Govern ha escollit el Parlament Europeu per celebrar aquest acte perquè és la seu de la sobirania popular europea. De fet, el president, el vicepresident i el conseller faran èmfasi en la vinculació entre referèndum i democràcia.

L'acte servirà per explicar que a Catalunya hi ha una majoria política i també social que vol un referèndum pactat. Puigdemont, Junqueras i Romeva apuntaran que ja han fet la petició formal al govern espanyol, però alhora transmetran que el PP es nega a negociar.

La intenció és que la premsa internacional, els eurodiputats i diplomàtics presents a Brussel·les coneguin de primera mà quins són els plans del Govern, que passen primer per intentar un acord amb l'executiu espanyol, però que també inclouen la convocatòria d'una consulta encara que no comptin amb l'aval de l'Estat.

Puigdemont i els consellers també reiteraran la vocació europeista de Catalunya i la seva voluntat de continuar formant part de la UE en el cas que assoleixi la independència, donant a entendre que aquest procés no té per què afectar o desestabilitzar Europa, han apuntat a l'ACN les mateixes fonts.