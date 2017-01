ERC vol pressupostos que "transpirin una mica de cadascú"

Ha fet referència a les declaracions del diputat Benet Salellas, qui aquest diumenge a 'L'Entrevista del 324' demanava que els comptes "tinguin olor a CUP". "Volem el pa sencer, però demanem a tothom que faci un exercici de responsabilitat", ha reclamat Sabrià davant una setmana decisiva en la negociació dels comptes de la Generalitat, els quals, entre d'altres, n'ha destacat que "ens garanteix que serà l'any amb més professors de la història d'aquest país". Preguntat pels periodistes, el portaveu d'ERC afirma que no hi ha novetats de calendari per a la celebració del referèndum, però que no es descartaria una avançament si l'escenari polític canviés.

En roda de premsa posterior a la permanent nacional d'ERC, Sabrià ha respost, preguntat pels periodistes, sobre la informació del diari 'Ara', que obre aquest dilluns la seva portada anunciant que "Puigdemont es planteja avançar el referèndum". Segons el rotatiu, el president català estudia accelerar la desconnexió en el cas que hi hagi inhabilitacions de polítics, amb l'aprovació de la llei de transitorietat al juny i la consulta abans de l'estiu.

"Estem fent la feina per acomplir el calendari que ens situava (celebrar el referèndum) a la segona quinzena de setembre", ha indicat Sabrià. "Però també és evident que si es produís un escenari això podria canviar i cal estar preparats", ha matisat. Tot així, ha assegurat que sobre aquest aspecte "no hi ha cap novetat" i que "tots els actors que formen part d'aquest procés hi estan d'acord". "Si cal, ho avançarem", ha raonat Sabrià sobre la consulta. "Treballem per l'acord, fem propostes i cosim els punts de trobada; i aquest acord ens porta a un bé superior: el referèndum", ha subratllat.

En una setmana decisiva per desencallar el diversos debats oberts de les seccions pressupostàries, Sergi Sabrià ha fet una crida a la "responsabilitat". "Volem el pa sencer, però també volem el referèndum i tampoc volem renunciar a uns pressupostos possibles i que ens donen més de 1.000 milions d'euros més en polítiques socials'", ha assenyalat. Un dels àmbits que es veurien beneficiats, segons defensen els republicans, seria el de l'ensenyament. Precisament, el sindicat CGT ha convocat una vaga per aquest dimecres 18 de gener per "revertir les retallades".

A més, el 9 de febrer, USTEC-STEs, CCOO, el Sindicat de Professors de Secundària (ASPEPC SPS) i UGT tenen prevists també convocar vaga a les escoles públiques si el departament no entra a negociar les seves demandes ni estigui disposat a redreçar una situació agreujada des del 2009. Sabrià ha demanat no perdre "l'oportunitat" i contribuir a uns comptes d'un any en què podrien haver "més de professors de la història dels país". "És un punt de sortida molt bo", ha assenyalat sobre la negociació dels pressupostos. Per això, considera que no és convenient anar marcant "línies vermelles".

En aquest sentit, Sabrià ha dit que des d'ERC "no som un impediment, sinó la garantia que aquesta vocació social impregni aquests pressupostos". Per això, insisteix que cal "la implicació de totes les parts, de tothom", bo i reconeixent que els pressupostos no satisfan al 100% a tothom. "Estem cosint per arribar a un acord ha reblat el portaveu d'Esquerra, davant una intenció "d'ajuntar els extrems". "No és fàcil, perquè cal posar d'acord voluntats oposades, però ho farem, perquè és el nostre paper", ha conclòs.