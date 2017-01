L'oposició retreu a Junqueras uns pressupostos "continuistes"

C´s, PSC, CSQP i PPC han retret al vicepresident i conseller d´Economia, Oriol Junqueras, que hagi presentat uns pressupostos "continuistes" i que estigui "atrapat" amb la CUP per no voler negociar amb la resta de grups parlamentaris. Durant la compareixença de Junqueras en la comissió d´economia, els partits de l´oposició han coincidit en criticar el pressupost de 93 MEUR per a l´Agència Tributària de Catalunya (ATC), mentre que CSQP i el PSC han posat l´accent en demanar una reforma fiscal perquè paguin més els qui més tenen. Les esmenes a la totalitat dels quatre grups al pressupost del departament que lidera Junqueras han estat rebutjades gràcies als vots de JxSí i la CUP.

El diputat de C´s Antonio Espinosa ha criticat que els pressupostos no agraden a ningú i desagraden a tothom, també a la CUP. En aquest sentit, ha augurat que no seria estrany que no fossin aprovats. "Un pressupost obeeix a un projecte polític o compartir orientacions polítiques, però només coincideixen amb la CUP en el desig de separar-nos d´Espanya i treure´ns d´Europa. No comparteixen polítiques amb els seus socis i estan atrapats en el laberint separatista", ha conclòs.

El diputat ha assegurat que el seu grup no vol "malgastar" en la construcció d´una "impossible república catalana" i ha fet referència a les partides destinades a un nou 9-N i a l´Agència Tributària de Catalunya (ATC). C´s no vol una agència tributària "sobredimensionada" amb un pressupost tres vegades superior per gestionar "els mateixos impostos que ara".

La diputada del PSC Alícia Romero ha assenyalat que la inseguretat sobre si hi haurà pressupostos és avui més gran que fa un mes perquè a aquestes alçades encara no se sap si la CUP els permetrà. I ha retret a Junqueras que es trobi "atrapat" amb la CUP per no voler parlar amb la resta de grups parlamentaris. A més, la diputada ha lamentat que els comptes siguin "continuistes" i no presentin "grans canvis".

En l´àmbit fiscal, ha lamentat les "petites modificacions" del pressupost en comptes d´una reforma fiscal "valenta, més justa i redistributiva" perquè facin un esforç els qui més tenen. "Venint de vostè que representa un partit d´esquerres encara sorprèn més que la seva empremta no sigui una reforma fiscal més justa i redistributiva", ha afegit.

El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, ha retret a Junqueras que "defugi" parlar sobre una reforma fiscal i l´ha avisat que "no és possible jugar a ser el poli bo i que el poli dolent siguin els altres" en aquesta qüestió. A més, ha demanat que no s´utilitzin els pressupostos per fer xantatge amb el referèndum. "Referèndum sí i reforma fiscal també. Presentar-ho com a alternativa és una estafa a la ciutadania", ha afegit.

A diferència de C´s, Coscubiela creu que aquesta vegada sí que s´aprovaran els pressupostos i ha lamentat que siguin molt poc creïbles amb els ingressos. El portaveu de CSQP ha fet un paral·lelisme amb el trilema de Rodrik i ha acusat el vicepresident de fer veure que el "trilema de Junqueras" és possible. "És possible l´immobilisme fiscal, el compliment del dèficit públic i l´augment de la despesa social? No ho és. I ha escollit l´immobilisme fiscal i el compliment del dèficit", ha assegurat.

El diputat del PPC Santi Rodríguez ha denunciat que la partida destinada a l´Agència Tributària de Catalunya de 93 MEUR el 2017 suposa que la gestió de l´organisme sigui "ineficient". I en aquest context, ha retret que els pressupostos vagin destinats a incrementar l´estructura pública i a donar menys suport a les empreses. A diferència d´altres grups parlamentaris, el PPC no ha volgut debatre sobre la política fiscal argumentant que aquest debat correspon a la llei de mesures fiscals i financeres, també anomenada llei d´acompanyament.