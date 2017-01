Salellas creu que el Govern «s'ha posat les piles» amb la negociació dels pressupostos

n El diputat de la CUP Benet Salellas creu que la reunió de divendres passat entre la CUP i el Govern pels pressupostos és «un senyal» que el Govern ha respost a la petició de la CUP i s'ha «posat les piles» per avançar en la negociació. En una entrevista al 3/24, el diputat cupaire va lamentar que «fins ara hem vist una ERC molt segrestada pel PDECat», amb una negociació amb un «perfil molt baix» i va instar la formació de Junqueras a «superar aquesta situació». Salellas està convençut que la «pròxima setmana o deu dies seran molt intensos» en la negociació dels comptes públics. «Volem que aquests pressupostos tinguin olor a CUP», va reblar. Salellas va lamentar com han anat fins ara les negociacions dels pressupostos: «No pot ser que anem a parlar de l'IRPF i l'interlocutor que tens al davant et digui 'o accepteu el que plantegem nosaltres o anem a eleccions'». El diputat de la CUP va assegurar que amb la modificació d'aquest impost el Govern podria ingressar entre 100 i 150 milions d'euros addicionals. En aquest sentit, creu que la reunió de divendres passat, en què va participar el vicepresident econòmic, Oriol Junqueras, servirà per accelerar la negociació.

La crema de fotografies

Salellas també es va referir a la posició del Govern sobre la crema de fotografies i va mostrar la seva satisfacció perquè el conseller d'Interior, Jordi Jané, hagi qüestionat que aquest tipus de fets s'hagin de perseguir penalment. «Està bé que la Conselleria es posicioni políticament», va afirmar Salellas. El cupaire es va referir així a les paraules del conseller d'Interior, Jordi Jané, que ahir va demanar que no es considerin delicte ni es portin davant la justícia els casos de crema o ruptura de fotos del Rei. En declaracions a la premsa al Tarragonès, Jané es va mostrar «en contra d'aquesta absoluta judicialització constant d'aquests temps» i ha defensat «que no tot es porti a la justícia penal». «Podràs coincidir o no –a mi, que es cremin o trenquin fotos de ningú no és una actitud que m'agradi–, però ha de ser això delicte?», va declarar el conseller. Jané va remarcar, en aquest sentit, que aquest «excés de judicialització no va en la bona direcció».