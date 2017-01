El jutge del ´cas Nadia´, que va incoar una peça separada contra els pares de la menor pels presumptes delictes d´exhibicionisme, provocació sexual i explotació sexual, desmunta l´argumentari dels pares contra aquests delictes en el text en què ordena la nova investigació, al qual ha tingut accés el diari digital ´Ok diario´. Per exemple, no es creu que la menor dormís quan els pares es van fer 41 fotos mantenint relacions sexuals al seu costat, amb la nena al mateix llit. Tampoc es creu que 9 fotos més en que apareix la menor despullada tinguessin l´objectiu de fer un control de la seva evolució mèdica ni el de retratar-la en gestos "graciosos".

L'instructor divideix la cinquantena de fotos trobades pels Mossos d´Esquadra en dos grups, 41 en què la menor "presenciaria relacions íntimes dels seus pares" i 9 més amb "imatges exclusives de la nena, de contingut sexual".

Sobre el primer grup, el jutge rebat l´argument dels pares que indica que sí van mantenir relacions sexuals al mateix llit on hi havia la nena però que dormia. A parer del jutge, "la menor es troba a escassa distància dels progenitors, mateix matalàs, a uns escassos centímetres de distància". A més, afegeix, a les imatges es pot apreciar que hi havia "la televisió engegada". I finalment, en algunes fotos es poden apreciar els peus de la menor, que segons la foto apareixen "en diferents postures".

És aquest últim punt el que "permet sospitar que la menor no estava adormida", segons el jutge. I continua: "O bé estava desperta, o bé es va despertar mentre els pares mantenien relacions íntimes". També indica que les imatges són tan explícites que la menor "tot i la malaltia que pateix, necessàriament havia d´entendre el significat dels actes".

Sobre el segon grup de fotografies, el jutge no es creu que tinguessin finalitat mèdica, concretament dermatològica, perquè no mostren detalls dels problemes cutanis de la menor, sinó que són fotos "generals del cos despullat, amb escassa resolució i impossibilitat d´identificar les dolències". A banda, diu no entendre perquè les fotografies "se circumscriuen a un període de temps concret i no hi ha una veritable col·lecció de fotografies mèdiques de la menor, que permetin observar-ne l´evolució".

Sobre el fet que recollien gestos "graciosos", el jutge opina que "correspon als pares vetllar per no retratar aquests moments, especialment si la menor està despullada i en posicions indiscretes".

Els "dubtes" a l´entorn de les fotografies que generen aquests arguments en l´instructor són els que el porten finalment a incoar noves diligències prèvies per a la investigació dels delictes d´exhibicionisme, provocació sexual i explotació sexual.