La protesta de taxistes provoca retencions de fins a 17 quilòmetres a les rondes

La marxa lenta dels taxistes de Barcelona va provocar ahir importants problemes de circulació. La protesta va col·lapsar les rondes de Barcelona i hi va haver 17 km de circulació amb congestió entre el Nus de la Trinitat i la Zona Franca i uns altres 11 km de retencions a la Ronda de Dalt. Els organitzadors, l'Associació Élite Taxi Barcelona, es queixen que l'Ajuntament no compleix amb els compromisos adquirits amb aquest col·lectiu, com per exemple, que la Guàrdia Urbana no està formada en matèria de transport perquè pugui sancionar les empreses que incompleixen la normativa i no es respecta el carril bus.