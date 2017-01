Puigdemont proclama la fi del procés i "l'inici d'una nova era per a Catalunya"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha proclamat aquest dilluns "la fi del procés" i "l'inici d'una nova era per a Catalunya" en aquest any 2017. En una conferència pronunciada un any després de ser investit i a pocs mesos de culminar el termini que van comprometre's a complir amb el seu Govern, Puigdemont ha dit que amb el referèndum i la possible independència començarà així un nou gran episodi en la història de Catalunya. A més, el president ha cridat a la societat civil a empènyer de nou aquest any per "demostrar" que la independència no és una demanda "fruit d'un laboratori o d'un despatx governamental" i tornar a fer seva la iniciativa política. A més, ha refermat el convenciment que el referèndum es convocarà i se celebrarà, i ha avisat l'Estat que "no serà suficient" amb un 'no' del govern espanyol per a que el Govern renunciï a fer-lo acordat.

El president de la Generalitat ha dedicat la major part dels cinquanta minuts que ha durat la seva conferència, organitzada per la Fundació Teatre Romea, al 2017, al que per a ell significa políticament i a explicar com vol afrontar els darrers mesos de la legislatura. És per això que, en un to èpic, ha sentenciat que el referèndum que ha garantit poder celebrar i la independència que espera que en surti, seran un punt i a part en la història de Catalunya. "Aquest 2017 acaba un procés i comença una nova era per a Catalunya", ha dit.

En aquest sentit, el president ha explicat que el procés "és quelcom no senzill però perfectament identificable amb una generació", però el que, segons ell, s'encetarà aquest any "és una nova era; no una legislatura, ni una versió actualitzada de la Constitució, és una nova era en la història de Catalunya". A més, segons el president, aquest període portarà com a resultat "una Catalunya lliure". "I ens toca poder-ho dir sense condicionals ni supòsits, una Catalunya rotundament lliure, més pròspera i justa amb els seus fills, més solidària amb el món, més democràtica, compromesa amb l'actualització permanent de la democràcia".

I és que Puigdemont està segur que l'agenda política farà que el 2017 "no sigui un any corrent". "És l'any per al quan ens hem estat preparant, hem sortit de casa, ens hem fet voluntaris, hem passat algun mal de ventre, hem convençut algú q no ho veia clar", ha dit, tot concloent que serà l'any "què haurem de saber i recordar què fèiem". "Les generacions futures ens ho preguntaran sovint", ha dit.

En aquest mateix sentit, el president ha fet una crida a la societat civil a tornar a agafar les regnes de la iniciativa política i fer seu el protagonisme dels esdeveniments de 2017. "Ara tornarà a ser el moment del compromís explícit de la societat. Haurem de reiterar que tot això no és un plantejament d'un Govern o de parts de la societat, que és procés transversal, que no naix d'un laboratori polític ni d'un despatx governamental, que és un procés que naix de baix, sòlid. Serà una oportunitat històrica i irrepetible per reiterar que és un compromís que depassa els partits polítics", ha sentenciat.

Per a Puigdemont, en aquest 2017 hi haurà un punt clau que marcarà el futur de Catalunya: el referèndum. Després de tornar a garantir que es convocarà i se celebrarà, ha assegurat que "serà vinculant perquè la gent hi participarà, el farà seu, donarà un missatge clar i per tant, serà vàlid".

A més, Puigdemont ha tornat a repetir el seu compromís amb el referèndum pactat amb l'Estat i ha tornat a apel·lar al govern espanyol perquè s'avingui a negociar-lo. "No donaré per acceptat el primer 'no', ni el segon. Els hi posarem difícil, no els hi posarem fàcil ni que diguin que no. Tenen el deure de ser fidels al compromís democràtic, no hi ha prou amb un monosíl·lab, caldrà que s'esforcin i argumentin per quin sants ous els catalans no podem fer un referèndum com han fet, fan o faran altres, ha sentenciat.

El president no ha dedicat més que unes poques paraules al pressupost, que està al primer tràmit parlamentari i està rebent les esmenes dels grups. Puigdemont s'ha mostrat confiat que tiraran endavant i ha reiterat que són "claus" per tirar endavant l'agenda social i nacional prevista. En aquest sentit, ha defensat que amb el que implica el pressupost s'estan "preparant les estructures d'estat, el referèndum i el paquet legislatiu" que hauria de precedir a la independència.

En un altre moment de la conferència, Puigdemont s'ha referit al 9-N com una "manifestació exemplar de voluntats independentistes", i ha defensat el paper dels seus impulsors, tot lamentant que Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs estiguin sent jutjats per això. "En un altre lloc, als que eixamplen la idea de democràcia els dediquen homenatges i monuments", ha dit. En aquest sentit, el president ha explicat que els independentistes volen "una república per a que no hagin d'afrontar un procés penal aquells que ens van oferir una de les jornades de les que ens podem sentir més dignes".

Per últim, ha defensat –tot i que només de passada- la seva decisió de no ser candidat a la presidència de la Generalitat i deixar el càrrec en acabar el procés i la legislatura present. "Jo no plego, no em retiro de res, simplement quan acabi la feina que ho agafin uns altres. I això va en la línia de generar confiança a la gent", ha dit.