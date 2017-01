La CUP vol la compareixença de Comín pel col·lapse a urgències

La CUP va registrar al Parlament una petició de compareixença del conseller de Salut, Toni Comín, per la situació de col·lapse als serveis d'urgències dels hospitals. La diputada Eulàlia Reguant va considerar que la situació «no és ni normal ni inevitable» i va apuntar que davant l'agreujament de la situació a molts hospitals del país des de la CUP veuen «necessària i indispensable» la compareixença del conseller «més enllà del debat pressupostari».

La CUP va recordar que la setmana passada va alertar de la situació a les urgències i va reclamar «una actuació excepcional i urgent per revertir les retallades que han tingut impacte en les urgències». «Cal actuar de manera immediata sobre la situació d'emergència pel risc que passi alguna desgràcia en el pitjor dels casos», va insistir. La CUP va apuntar que el Govern, i en concret el conseller, «és responsable de totes les situacions de denigració i precarietat associades a aquesta situació anòmala i evitable a urgències, cada dia que no actuen per evitar-ho posen en risc la nostra salut» i reclamava dotar de més recursos els serveis d'atenció primària.