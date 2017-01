Detinguda per deixar el nadó al cotxe per anar a la discoteca

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 14 de gener a la matinada una dona de 34 anys per deixar sol el seu nadó al cotxe per anar a la discoteca a Cerdanyola del Vallès. Els agents feien un control molt a prop del local i van identificar una furgoneta en què hi viatjava la dona, propietària del vehicle, un amic, el nadó i un gos de la raça bòxer. La conductora els va dir que havia anat a portar un pastís a uns amics que es trobaven a un local pròxim. Una hora i mitja més tard, la policia va veure la furgoneta aparcada i van troba el nadó dormint en un bressol tapat amb mantes, en condicions higièniques inadequades, sense calefacció i amb el gos sense morrió.

Els agents van voler obrir el cotxe davant les baixes temperatures. Poc després, van contactar amb un client de la discoteca que els va dir que la dona era dins i va anar a buscar-la. La dona va reconèixer que el menor era a l'interior dormint i va obrir el vehicle. La mare va donar una taxa d'alcohol de 0,23 mg/l i va ser traslladada a la comissaria. i va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. El menor va passar a càrrec de la Generalitat.