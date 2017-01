El fiscal va insistir a Coma en si «trencar els ous» requeria «l'ús de la violència»

El fiscal de l'Audiència Nacional Vicente González Mota va insistir una mitja dotzena de vegades al regidor de la CUP Joan Coma, en la seva compareixença davant del jutge després de ser detingut el passat 28 de desembre, en si quan es va referir a l'expressió «trencar els ous» implicava fer una crida a «l'ús de la violència» i de «la força» perquè «no es trenquen sols».

Així es desprèn del vídeo de la gravació que va publicar ahir La Directa, en què Vicente González va fer especial èmfasi en l'expressió utilitzada per Coma en la moció aprovada per l'Ajuntament de Vic quan va dir que «per fer la truita cal trencar els ous».

En l'àudio, es pot sentir com Coma li insisteix que és una «metàfora» i que es referia al fet que «s'ha d'anar més enllà per superar una situació injusta». El fiscal va insistir en la metàfora i va preguntar si amb el terme «truita» Coma s'estava referint al «marc constitucional espanyol» o a «un marc constitucional català» i el regidor li va respondre que amb «trencar els ous» volia dir que era «fer tot el possible de manera democràtica i pacífica» poder exercir el dret d'autodeterminació, si l'Estat ho seguia impedint.

El regidor de l'Ajuntament de Vic, però, es va haver de seguir explicant davant el fiscal i va comentar que aquesta metàfora també volia dir que «per superar llei injustes i fer-les millors a vegades cal desobeir lleis injustes» i que això no era «a gust» sinó que és «com històricament s'han aconseguit avanços socials per a tots nosaltres», va assegurar Coma.