El Govern crearà un índex de preus de lloguer per intentar moderar les pujades

El Govern crearà un índex de referència dels preus del lloguer de l'habitatge a Catalunya per moderar els increments de les rendes. La consellera de Governació i Habitatge, Meritxell Borràs, va anunciar que en dos mesos aprovaran un decret on es crearà l'índex, i va dir que en els contractes de lloguer que se signin hi haurà de constar si el preu pactat entre les parts està per sota o damunt del que marca aquest índex, i el mateix pels anuncis a Internet o de les agències. Els ajuntaments ho podran usar per «bonificar» o «penalitzar» un propietari amb l'IBI en funció del preu al qual tingui llogat un immoble.