El Govern no demanarà cap reunió coincidint amb l'acte pel referèndum a Brussel·les

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va explicar ahir que l'executiu català no demanarà cap reunió aprofitant l'acte que se celebrarà el 24 de gener per explicar des del Parlament Europeu la voluntat de fer un referèndum pactat.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Munté va argumentar que l'objectiu és exposar aquesta posició a la comunitat internacional. «L'objectiu no és demanar ni mantenir cap reunió, ja hi haurà temps per fer-ho», va puntualitzar. Munté va recordar que tres de cada quatre catalans estan a favor d'un referèndum pactat i va assenyalar que la UE «no pot donar l'esquena ni ho farà» perquè són ciutadans també de la Unió Europea. La consellera i portaveu del Govern també va afegir que el Govern espanyol té tot el dret a explicar-se de la mateixa manera que el Govern ho farà el pròxim dimarts a Brussel·les.

Munté va explicar que l'objectiu de l'acte que protagonitzaran el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, és explicar a la comunitat internacional que Catalunya vol fer un referèndum pactat. I va recordar que tan Junqueras com Romeva han estat eurodiputats. En aquest context, va remarcar que l'objectiu «no és demanar ni mantenir cap reunió perquè ja hi haurà temps de fer-ho». Es tracta doncs de centrar tota l'atenció en un acte que Munté va qualificar «d'important i rellevant». Es tracta de fer «una presentació i explicació pública a la seu del Parlament Europeu d'una iniciativa que hi estan a favor tres de cada quatre catalans, que també són ciutadans de la UE». «És un assumpte a què no pot ni donarà l'esquena», va afegir Munté.



El «nou ministeri» de Romeva

Per la seva part, el conseller d'Afers Exteriors, Transparència i Relacions Institucionals va assegurar ahir que «estem assentant els pilars d'un nou ministeri. Estem construint el ministeri d'una nova república». Amb aquesta declaració d'intencions, Romeva va defensar ahir, davant la comissió d'Exteriors del Parlament de Catalunya, la tasca de la seva conselleria, que tindrà una dotació pressupostària de més de 64 milions d'euros. «Esperem que aquest pressupost, encara en règim autonòmic i que ens «atenalla», sigui l'apertura a un projecte valent i necessari: l'administració d'un Estat que ens ha de permetre el futur que hem vingut a construir», va reivindicar.

Romeva va manifestar la «vocació» del Govern català d'apuntalar el departament que ell mateix dirigeix com una «estructura d'estat» centrada en l'acció exterior, la memòria històrica, la participació i la transparència.