Forcadell defensa que la resolució del referèndum unilateral té «caràcter autònom» i no contravé el TC

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha defensat que la resolució del referèndum unilateral que es va votar en el debat de política general té un «caràcter autònom» i no contravé el Tribunal Constitucional (TC). Així consta en l'informe signat per Forcadell i quatre membres de la Mesa -Lluís Corominas (JxSí), Anna Simó (JxSí), Joan Josep Nuet (CSQP) i Ramona Barrufet (JxSí)- que el tribunal va demanar el 20 de desembre quan va admetre a tràmit l'incident d'execució de l'advocacia de l'Estat contra la resolució. Tots ells demanen que es desestimi l'incident d'execució plantejat per l'Estat i defensen l'actuació de la Mesa afirmant que «si es persegueix» a qui permet la llibertat d'expressió «la democràcia desapareix, i el marc polític té un altre nom: no democràcia».

Els signants consideren que «no s'ha contravingut ni la sentència, ni la interlocutòria ni la providència» del TC en les actuacions parlamentàries que van dur a l'aprovació de la resolució del referèndum unilateral i el procés constituent en el debat de política general. L'escrit assegura que aquest debat «no prové de cap acte anterior del mateix Parlament» i, per tant, «no es dóna la vinculació que suportaria la continuïtat d'un incident d'execució». El text assegura que el TC hauria d'empara la protecció del dret a la llibertat d'expressió i el de participació per part de la Mesa i sosté que «deixar d'exercir les seves funcions és posar tot el procediment en mans del govern espanyol en la seva pretensió de conculcar aquests drets fonamentals». També recorden la relació entre llibertat d'expressió, dret de participació i inviolabilitat i protecció que reben en el sistema jurídic i considera que no permetre algunes opinions al debat de política general "utilitzant la Mesa com a òrgan de censura prèvia incideix en la llibertat d'opinió pública i en aquest àmbit no hi caben restriccions».