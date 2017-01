Un home intenta entrar a casa d'Alfred Bosch mentre dormia

Una persona, que podria ser un okupa o un lladre, va intentar entrar en el domicili del president del grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch,dimarts passat a la matinada. Segons fonts del grup, Bosch dormia quan es va despertar en sentir sorolls procedents de l'entrada, i quan es va aparèixer a una finestra des de la qual es veu el replà va comprovar que un home intentava fer saltar el pany de la porta per entrar.

Bosch va dir a la persona què estava fent i l'home li va preguntar amb naturalitat si a la casa hi vivia gent. Quan el regidor li va indicar, més alterat, que hi vivia ell i que trucaria a la policia, l'intrús li va replicar: «Bueno..., tranquil, ja me'n vaig, no cal posar-se així», va informar La Vanguardia. Bosch va trucar de seguida a la Guàrdia Urbana, que va acudir ràpidament al domicili i va recomanar al regidor que l'endemà acudís als Mossos a posar la corresponent denúncia, cosa que Bosch va fer.

La Guàrdia Urbana va informar a Bosch que les ocupacions estan augmentant a Ciutat Vella i que darrere d'això pot haver-hi algun tipus de negoci il·legal, encara que no descarta que fos un lladre.