L´Exèrcit triplicarà la seva superfície al proper Saló de l´Ensenyament

L'Exèrcit espanyol triplicarà la seva superfície al Saló de l'Ensenyament que se celebra a Barcelona d'aquest 2017. El Ministeri de Defensa ja ha fet la inscripció a través de la Fira de Barcelona i a més ha demanat ampliar la superfície al Saló de 36 a 100 metres quadrats més enllà d'un simple estand, segons va avançar ahir La Vanguardia. Fonts de la Fira de Barcelona van confirmar que l'Exèrcit serà present en l'edició d'enguany i disposarà d'aquest espai triplicat. Les mateixes fonts van indicar que no tenen «cap problema» per oferir aquesta ampliació d'espai a l'Exèrcit.

El Ministeri va argumentar que cada any tenen cues i necessiten més espai per «reduir» aquestes cues i poder atendre millor els visitants que s'interessen per l'oferta educativa que ofereix Defensa.

La presència de l'Exèrcit al Saló de l'Ensenyament va causar polèmica en la seva darrera edició del 2016 quan l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va marcar distàncies amb els militars del Saló. En el transcurs d'una visita institucional, una parella de militars van aturar Colau per saludar-la i l'alcaldessa els va dir que preferia un Saló sense exèrcit. «Nosaltres com a Ajuntament preferim que no hi hagi presència militar al Saló perquè creiem que cal separar els espais», els va traslladar Colau.