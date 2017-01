El pressupost d´Ensenyament preveu incorporar fins a 2.011 docents més el curs 2017-2018

El curs 2017-2018, 2.011 mestres s'incorporaran a la plantilla de docents de les escoles públiques catalanes, i 800 seran per a substitucions. D'aquests, 387 són fruit de les necessitats per augment de la població escolar, 187 es destinaran a l'escola inclusiva, 300 als centres de màxima complexitat i 340 a la recuperació de les hores de coordinació als instituts. Així ho preveu el pressupost de Departament que la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz va presentar ahir en comissió i que inclouen fins a 3.599 docents més respecte del 2015, ja que tenen en compte els docents i substituts que s'ha incorporat aquest curs.

La consellera va explicar que dels 338 milions d'euros que se sumen al pressupost, amb un total de 4.821 milions, 217 responen a l'increment de nòmines, i va dir que el 86% d'aquest pressupost són sous. S'inclouen mesures per a millorar les substitucions dels docents. Les baixes llargues, a partir d'una setmana, se substituiran el primer dia que l'administració en té coneixement, els substituts començaran el curs l'1 de setembre (el curs actual es va avançar quatre dies) i es pagarà la nòmina de juliol als docents que hagin treballat com a mínim sis mesos.

Ruiz va reconèixer les limitacions pressupostàries que obliguen a prioritzar i va defensar que els objectius són millorar la qualitat del sistema i la lluita contra l'abandonament escolar. Va destacar que el pressupost «és una aposta per l'ensenyament i pel professorat» i va defensar que per primer cop es defensen imports màxims a projectes com les Unitats d'Escolarització Compartida, per atendre col·lectius amb més necessitats, vetlladors, centres de màxima complexitat i beques.



Valoracions de l'oposició

Des de la CUP, el diputat Carles Riera va reconèixer les millores però va demanar que s'escolti la comunitat educativa i que no es «menyspreï» les seves reivindicacions. Ruiz va dir que moltes s'han tingut en compte, i la CUP va insistir a reduir la jornada lectiva dels docents per retornar-la a la del 2010, com una mesura per millorar la qualitat educativa. Riera va demanar el tracte que «mereix l'escola» al país que «volem» i va demanar fer tot «l'esforç possible». Si hi ha «pacte social», va dir, el «pacte polític» serà molt fàcil.

Des de C's, Sònia Sierra va criticar el pressupost per insuficient i va recalcar que, si es retiren alts càrrecs d'alguns departaments, es podria dedicar més pressupost a Ensenyament i crear l'oficina dels llibres de text per oferir-los a tots els infants del país independentment del lloc on hagin nascut.

Des del PSC, Esther Niubó va destacar la no recuperació de la sisena hora i va titllar de «govern conservador» l'executiu i va considerar que no es creu en l'escolarització de la petita infància. També va recalcar que no hi ha prou inversió a l'ESO per reduir ràtios. Niubó va criticar en canvi, que s'augmenti la partida dels concerts econòmics en 54 milions, un fet que també va recalcar la diputada del PP; María José García Cuevas, per demanar informació per a les famílies que tenen els fills escolaritzats en aquestes escoles.

La diputada de CSQP Jèssica Albiach va lamentar l'augment en la partida de concerts i va dir que reben finançament públic similar al de centres amb composició social desfavorida. Ruiz va respondre que pressupostos anteriors no incloïen el pagament de totes les nòmines de la concertada i que enguany s'havia fet el càlcul correcte per poder-ho incloure al pressupost del Departament des d'un inici i no amb la liquidació.