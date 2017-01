Sabadell inicia els tràmits per anul·lar el contracte de neteja

L'Ajuntament de Sabadell ha iniciat el procediment per anul·lar el contracte de la neteja viària i la recollida d'escombraries. Es tracta d'una concessió assignada el 2012 a l'empresa Smatsa per 15 anys, prorrogables cinc més, quan en realitat aquesta forma jurídica podria ser errònia, segons el consistori. El govern local preveu portar la proposta de nul·litat del contracte al ple perquè la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat declari nul·la la concessió. El consistori va apuntar que l'empresa hauria presentat anualment un increment de la despesa a través de justificacions vinculades a conceptes com l'increment de l'IPC o despeses afegides, que incrementarien la factura fins als 6 milions d'euros anuals.

Pel que fa al contracte, es tracta d'una concessió, una fórmula que incorreria en un defecte de forma, ja que pel tipus de contracte hauria de ser de 4 anys més 2 prorrogables. A més, en l'adjudicació havien de presentar un aval de 12,8 milions i va ser de 600.000 euros.