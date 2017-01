Zoido afirma que l'Estat de dret impedirà coaccions als policies

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar ahir que «l'Estat de dret funcionarà li pesi a qui li pesi» per impedir coaccions i amenaces als Mossos d'Esquadra i a la resta de policies a Catalunya amb la finalitat d'encotillar les seves actuacions. A RNE, i preguntat per la manifestació de dimarts a Barcelona en la que més de mil policies de diferents cossos van exigir «dignitat», «respecte» i «seguretat» en les condicions laborals, amb crítiques vetllades a la CUP, el ministre va demanar que es «reflexioni» sobre les circumstàncies que van portar els agents a manifestar-se. «Confio que els responsables polítics a Catalunya sàpiguen canalitzar aquesta demanda», va assegurar. Zoido es va oferir a fer de mitjancer, tot i que va deixar clar que vol respectar el «marc competencial» i que no ha rebut cap petició d'empara concreta sobre aquest cas.

Per la seva part, el SAP-Fepol, el sindicat majoritari als Mossos, es va desmarcar de la manifestació i va dir que la concentració va tenir formes «populistes i agressives» i que és «incoherent» exigir que es respecti la seva neutralitat política quan s'ataca la CUP.