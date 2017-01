Acorden un protocol per evitar talls de subministraments bàsics

Les administracions catalanes també van presentar ahir un protocol per evitar els talls de subministraments bàsics. El document estableix que, abans de procedir a interrompre qualsevol subministrament, les operadores hauran de sol·licitar als serveis socials del municipi de l´afectat un informe que acrediti si la persona es troba o no en situació de risc d´exclusió residencial. També fixa que l´administració local haurà d´emetre l´informe sobre la situació de la persona o la unitat familiar en un termini màxim de 15 dies i enviar-lo a l´empresa sol·licitant i, si no ho fa, l´empresa haurà d´interpretar que es troba efectivament en situació de risc d´exclusió residencial i renunciar a tallar el subministrament.

efe/ddg barcelona