Envien a presó un «hacker» rus a petició dels Estats Units

Agents de la Guàrdia Civil van detenir, el passat 13 de gener a l'aeroport del Prat, un programador informàtic rus acusat d'actuar com a hacker i reclamat per les autoritats nord-americanes i també per la Interpol.

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va decretar presó comunicada i sense fiança per a l'informàtic rus, identificat com Stanislav Lísov. Fonts jurídiques van informar que la magistrada ha pres aquesta decisió després de prendre declaració al detingut per videoconferència des de Barcelona.

El detingut va ingressar a la presó barcelonina de Brians 2. Acusat de dos delictes d'associació il·lícita, Lamela creu que aquests delictes són prou «greus» com perquè puguin contribuir al fet que l'acusat «intenti eludir l'acció de la Justícia».

La magistrada considera que Lísov no té arrelament a Espanya, ja que no té ni família ni amics al país i quan va ser detingut es trobava de viatge. La magistrada també afirma que l'acusat va eludir la justícia nord-americana en abandonar el país amb responsabilitats pendents.