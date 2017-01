El Govern i la CUP intensifiquen els contactes per salvar els pressupostos

Representants del Govern i de la CUP van intensificar ahir els contactes per intentar arribar, abans que dilluns els anticapitalistes obrin els seus debats territorials, a un acord que desbloquegi l'aprovació dels pressupostos, amb la fiscalitat com a gran escull. La temperatura de la negociació va pujar ahir després que la CUP posés sobre la taula increments per a les rendes altes en IRPF, impost de patrimoni i impost de successions i donacions, tributs que el Govern no desitja modificar.

Fonts del Govern van assegurar que afronten les converses amb «optimisme», ja que «s'està avançant» sobretot en dos aspectes: ensenyament i renda garantida de ciutadania. «Els contactes van bé, hi ha bones sensacions», van assegurar evitant entrar en quina solució podria trobar-se per satisfer les dues parts en fiscalitat.

El Govern de JxSí, especialment el PDeCAT, vol evitar que el preu a pagar per aconseguir que la CUP faciliti l'aprovació dels comptes sigui una pujada d'impostos. Ahir, la consellera de la Presidència, Neus Munté, va emplaçar la CUP a aparcar el debat sobre el model fiscal fins que Catalunya «es converteixi» en un Estat independent.

Els anticapitalistes, de la seva banda, esperaven que en les reunions d'ahir a la tarda i nit el PDeCAT i ERC els confirmessin formalment que no volen apujar l'IRPF. Fonts de la CUP van indicar que, de moment, el Govern no els havia traslladat el rebuig a apujar impostos ni tampoc els havia ofert alternatives concretes sobre millores en matèria d'educació i de renda garantida de ciutadania.

La CUP reclama que el Govern mogui fitxa per detallar què està disposat a oferir i en què podrien cedir, doncs la formació antisistema considera que ja han rebaixat els seus postulats per fer plantejaments «més socialdemòcrates que anticapitalistes». De la seva banda, fonts del Govern van assegurar que la seva intenció és no tocar els grans impostos, com l'IRPF, successions i donacions i patrimoni, però admetien que era el principal escull i no descarten que la negociació pugui saldar-se amb algun gest en matèria de fiscalitat.



Comissions de Territori i Justícia

Mentrestant, la CUP va avalar ahir la tramitació del pressupost de la conselleria de Territori i va votar amb JxSí contra les esmenes a la totalitat. La diputada de la CUP Mireia Boya va proposar fins a vuit nous impostos o taxes ambientals: una taxa sobre la indústria agroalimentària, peatge per congestió en alguns municipis en pics puntuals de contaminació, taxa del carboni, la dels grans vaixells que arriben al port, impost a les hidroelèctriques, el cànon eòlic i un impost a nuclears, que només acceptaran si hi ha un compromís de no prorrogar-les més enllà de la seva llicència d'explotació. La CUP també va donar llum verda a la tramitació dels comptes de Justícia.