L'Audiència jutja una trama acusada de desviar a Unió fons d'una fundació afí

L'Audiència de Barcelona jutja des d'avui tres exresponsables de la Fundació Catalunya i Territori, afí a Unió, que afronten penes de fins a 17 anys de presó acusats d'estafar a bancs a través d'un conglomerat d'empreses amb el qual també van desviar presumptament més de 200.000 euros a la formació. El Fiscal situa UDC com a responsable civil i li demana que, al costat dels exresponsables de Catalunya i Territori imputats, torni a la fundació afí els gairebé 61.500 euros de la suma desviada que encara no li ha abonat.

El procés deriva d'una querella que la Fiscalia de Barcelona va presentar contra una trama financera integrada per una trentena d'empreses d'escassa activitat que orbitava al voltant del grup empresarial IMS i de la Fundació Catalunya i Territori, que compartien responsables. La Fiscalia sosté que els acusats van utilitzar el grup empresarial, del que depenien diverses empreses sense activitat real i gestionades per testaferros, per aconseguir crèdits amb els quals anar tapant els forats bancaris que deixaven unes i altres societats, conegut com a «pilota financera», entre 2003 i 2007.

El Fiscal acusa també als administradors d'IMS d'haver falsificat factures per aconseguir que l'Institut Català de Finances (ICF) els donés el 2003 un crèdit d'1 milió d'euros amb garantia hipotecària sobre un immoble, concessió que considera irregular. En el seu escrit, el fiscal Emilio Sánchez-Ulled constata un «cúmul d'anomalies que apunta raonablement a un inexplicable tracte de favor cap al prestatari» per part de l'ICF, encara que precisa que no s'ha pogut determinar quin responsable de l'entitat pública va realitzar les gestions per atorgar el crèdit.

El fiscal també acusa els responsables de IMS d'haver desviat fons a UDC en pagar, amb diners de la Fundació, nodrida d'aportacions de particulars, mitja dotzena de factures que la formació devia a l'empresa Kontrast per l'organització d'esdeveniments, que ascendien a uns 116.500 euros. Aquí hauria resultat clau l'exgerent d'UDC Josep Maria Núñez, que segons la Fiscalia va indicar a Kontrast que carregués a IMS els serveis prestats a la formació, tot i que no s'asseurà a la banqueta, ja que va morir a l'abril del 2014.

El desviament de fons s'hauria perpetrat també amb la condonació de quotes de lloguer per uns locals que Unió tenia arrendats a la seva fundació afí a Tarragona, Lleida i Tàrrega i per la posterior venda d'aquests immobles a Unió a un preu inferior al del mercat.

Quan la instrucció del cas estava pròxima a la seva fi, Unió va pagar a la Fundació 160.000 euros pendents per la compravenda dels locals i 35.700 pels lloguers deixats d'abonar des del 2005, però el fiscal segueix reclamant a la formació -que està en concurs de creditors- altres 61.500 euros que faltarien per eixugar el deute.

Als exvocals de la Fundació Joan Albert López i Miguel Ángel Cortés, la Fiscalia els demana penes de 17 anys de presó, i 8 per a l'expresident de l'entitat, Josep Boqué. També 3 anys i un mes per a l'administrador de Copisa José Cornado i 1 any i 11 mesos per a Xavier Soriano, vinculat a l'entitat.