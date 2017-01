Neix Concòrdia Cívica per unir les entitats no sobiranistes

La catedràtica de Dret Constitucional Teresa Freixes va presentar ahir la plataforma Concòrdia Cívica, que pretén aglutinar les entitats no sobiranistes de Catalunya per ajudar-les a estar presents en l'opinió pública catalana «copada pel nacionalisme excloent». La plataforma és el resultat de la suma de persones provinent de diverses organitzacions com Societat Civil Catalana, el Grup de Periodistes Pi i Maragall, Empresaris de Catalunya, Convivència Cívica Catalana i el Centre Lliure Art i Cultural, entre d'altres. Entre altres, un dels objectius de la plataforma és «fer sentir la veu» d'aquelles persones que consideren que fins ara no s'han pogut expressar enfront el moviment independentista i que la seva veu «se senti a Madrid i a Brussel·les».