Proposició de llei de JxSí, PSC, CSQP i CUP per despenalitzar l'eutanàsia

Els grups de JxSí, PSC, CSQP i CUP van registrar ahir al Parlament una proposició de llei de reforma de la llei del Codi Penal de despenalització de l'eutanàsia, una proposta per presentar a la Mesa del Congrés que ha estat impulsada per la Plataforma Dret a Morir Dignament. Es demana reformar l'article 143.4 del Codi Penal, ja que, segons els grups, «és el marc legal que impedeix que a Catalunya es faciliti una mort digna i sense sofriment a la persona que, en situació de patiment insuportable, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho». La proposta té un punt únic. S'estableix que «estarà exempt de responsabilitat penal qui, per petició expressa, lliure i inequívoca d'una persona que patís una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort o de patologia incurable que provoca sofriment físic i/o psíquic greu i que es preveu permanent, causés o cooperés amb actes necessaris a la mort segura, pacífica i sense dolor d'aquesta persona, en el marc de la llei establerta».