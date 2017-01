El Suprem obre judici oral contra Francesc Homs pel 9-N

El magistrat de la Sala Penal del Tribunal Suprem Andrés Palomo del Arco ha dictat la interlocutòria d´obertura de judici oral contra l´exconseller de Presidència i actual diputat del PDeCAT al Congrés Francesc Homs pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014.

El jutge veu indicis que l´exconseller va cometre els delictes de prevaricació administrativa i desobediència greu comès per autoritat pública. Ara, els advocats d´Homs tenen un termini de 10 dies per presentar el seu escrit de defensa, ja que aquesta interlocutòria no es pot recórrer.