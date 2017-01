El caçador que ha mort dos agents rurals a Lleida no tenia vigent la llicència de l´arma

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha informat aquest dissabte que el caçador que ha mort dos agents rurals a Aspa (Segrià) no tenia el permís necessari per l'escopeta que portava. Jané, que ha comparegut per donar els detalls de la investigació, ha explicat que l'home ha disparat intencionadament al cap dels dos agents, de 43 i 39 anys, quan aquests l'han aturat per fer un control rutinari.

Després de l'homicidi, l'agressor hauria explicat els fets als seus companys de caça, que l'han instat a trucar al 112. El màxim titular d'Interior ha instat a estudiar el protocol de llicències d'armes que atorga la Guardia Civil, i ha demanat que no es criminalitzi el sector de la caça. L'autor confés del doble homicidi passarà a disposició judicial als Jutjats de Lleida el pròxim dilluns.

«No estem davant de cap accident, avui no hi ha hagut un accident, avui hi ha hagut un doble homicidi». Així de contundent s'ha mostrat el conseller d'Interior, Jordi Jané, durant la compareixença que ha fet des de Lleida per informar sobre els detalls de la investigació per la mort criminal de dos agents rurals a mans d'un caçador.

Visiblement consternat, el conseller ha informat que el presumpte homicida no tenia la llicència d'armes de l'escopeta amb la que ha disparat. Segons ha explicat, l'arma requeria una llicència del tipus E, que és la necessària per a les escopetes llargues que van amb cartutxos i, tot i que anteriorment havia tingut aquesta llicència, ja feia un temps que l'havia perdut.

Actualment, l'home només tenia llicència del tipus D, que és la que permet la caça major i, per tant, podria tenir, per exemple, un rifle. En aquest sentit, el conseller d'Interior ha reclamat la revisió del protocol de llicències d'armes que atorga la Guàrdia Civil. «Aquesta persona reacciona de manera violenta i homicida, fora de sí, i una persona que actua així no pot tenir una llicència d'arma. Hem de vetllar entre tots perquè no la tingui», ha dit.

«Una intencionalitat claríssima»

Segons ha explicat el conseller, l'home ha matat intencionadament els dos agents rurals disparant-los al cap quan aquests li han requerit el permís d'armes en un control rutinari. En el moment dels fets, l'home estava sol i cap dels seus companys n'ha estat testimoni. Un cop ha comès els fets, l'home ho ha explicat als seus companys i aquests l'han convençut perquè truqués al 112.

L'agressor, de 28 anys i veí del Vallès Occidental, està detingut a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida i passarà a disposició judicial el pròxim dilluns.