Entitats sobiranistes animen a demanar festa el 6-F per acompanyar Mas

Entitats sobiranistes animen a demanar festa el 6-F per acompanyar Mas acn

L'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i l'ACM organitzen per al dilluns 6 de febrer, la data que arrenca el judici contra l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N, una concentració de suport «excepcional». El president de l'ANC, Jordi Sànchez, va fer «una crida específica» als ciutadans que «assumeixin la possibilitat de sol·licitar un dia festiu» a la feina per participar en la concentració: «El moment s'ho val; [...] tots ens sentim jutjats», va afegir. De fet, les entitats van obrir des d'ahir mateix la pàgina web 9nsomtots.cat per inscriure's i rebre informació sobre l'acte.