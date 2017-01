El principal repte dels catalans és la relació amb Espanya, segons el CEO

La relació de Catalunya amb Espanya és el principal repte segons el 46,9% dels catalans, segons l'enquesta «La societat catalana davant el futur. 2016» del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) feta públic ahir. En segona posició se situa l'atur amb un 30,2% i, en tercera, les desigualtats socials amb un 16,2%. Una altra de les preguntes fa referència al futur de Catalunya. La majoria dels enquestats, un 42,9%, és bastant optimista i un 30,2% es declara bastant pessimista. De fet, la majoria dels catalans, gairebé un 60%, creu que la crisi econòmica sobre el mercat de treball ja ha assolit el seu punt més àlgid. Sis de cada deu enquestats han vist reduïts els ingressos a la llar en els últims 2 anys i 1 de cada 4 ha perdut la feina o no n'ha pogut trobar.

En la línia de les anteriors enquestes, el 59% dels catalans se situen en l'espectre de l'esquerra, mentre que el 39,7% se senten tan espanyols com catalans, per un 24,9% que es declaren només catalans i el 23,2% que són més catalans que espanyols.

L'estudi demoscòpic elaborada per GESOP per al CEO, a partir de 1.050 enquestes entre el 22 de novembre i el 2 de desembre del 2016 indica que en l'eix ideològic, el percentatge de persones que s'ubiquen en «l'esquerra» (40,2%) supera àmpliament a la resta, seguit dels que s'adscriuen al «centreesquerra» (17,4%), mentre que només un 1,4% es defineix «d'extrema esquerra». Un 13,4% es considera de «centre», mentre que un 6,9% es declara de «centredreta» i només un 3,6% prefereix ubicar-se en la «dreta».

Quant a l'eix sobiranista, el valor més repetit (39,7%) és el dels qui diuen sentir-se tan espanyols com catalans, seguit dels que només se senten només catalans (24,9%) i els que es consideren més catalans que espanyols (23,2%). Per sota figuren els que se senten només espanyols (5,4%) i els que es defineixen com més espanyols que catalans (3,6%).

Simpatia cap als partits



El sondeig publicat ahir no ofereix projecció de vot per a cap contesa electoral en concret, sinó que simplement pregunta per les simpaties dels enquestats cap a les diferents formacions polítiques.

En aquest sentit, la coalició de Junts pel Sí (JxSí) obté un 27,7%, seguida d'En Comú Podem, amb un 12%, les dues úniques formacions sobrerepresentades a la mostra segons les dades de record de vot a les eleccions del 2015, mentre que per darrere se situen el PSC, amb un 9,9%, Ciutadans, amb un 6%, el PPC, amb un 3,6%, i finalment la CUP, amb un 3,5%.