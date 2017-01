El regidor que gestiona la pobresa energètica a Torredembarra va punxar la llum del seu bar

El tercer tinent d'alcalde i regidor d'Acció Social i Cooperació de Torredembarra, el portaveu del grup municipal d'Alternativa Baix Gaià, Lluís Suñé, hauria mantingut un local seu de restauració connectat irregularment al corrent elèctric, durant quatre anys. Segons va avançar ahir el Diari de Tarragona i va confirmar Endesa España, tècnics de la companyia elèctrica van descobrir a l'estiu de 2016 que el restaurant l'Auca Taverna, que regentava Suñé, havia estat funcionant amb subministrament tot i no tenir comptador elèctric des de 2012, quan se li va tallar el servei per impagament en aquest local. Endesa no ha denunciat el frau elèctric als Mossos d'Esquadra.

Segons va informar el Diari de Tarragona, es dona la casualitat que el regidor és l'encarregat de portar les negociacions amb Endesa sobre els talls de subministrament relacionats amb la pobresa energètica al municipi.

El restaurant l'Auca Taverna, que regentava el regidor de Torredembarra Lluís Suñé, va tancar a finals del mes de novembre de l'any passat. Estava obert des del maig de 2012, amb un contracte d'arrendament de cinc anys. S'acusa al negoci d'un frau elèctric, segons va confirmar la companyia Endesa España, per haver mantingut l'establiment connectat a la llum entre l'octubre de 2012 i l'estiu de 2016.

El frau, però, no ha estat denunciat a la policia segons sembla, pel gran nombre d'expedients per irregularitats que la companyia elèctrica té pendents, gairebé sis mil a tota la demarcació de Tarragona, informa el citat rotatiu.

Ni el consistori ni el regidor van donar explicacions però els grups municipals a l'oposició han exigit «mesures» i «transparència». Tot i reclamar respecte per la presumpció d'innocència, CiU, Ciutadans, Avui Democràcia i PP no s'estaran de demanar la dimissió de Suñé si es confirmen els fets i que l'equip de govern prengui mesures i apliqui «polítiques que aportin estabilitat al municipi».