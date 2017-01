El Suprem obre judici oral contra Homs per desobediència i prevaricació pel 9-N

El Tribunal Suprem ha obert judici oral contra l'exconseller de Presidència de la Generalitat i actual diputat del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs, en relació amb la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014 per delictes de prevaricació i desobediència.

L'acte del Suprem recull els fets assenyalats pel fiscal en el seu escrit d'acusació, en el qual demanava a l'alt tribunal que l'inhabiliti per exercir càrrec públic durant nou anys per prevaricar en relació amb la consulta del 9-N i desobeir el Tribunal Constitucional (TC).

La defensa d'Homs té 10 dies per presentar l'escrit de defensa. Després d'això, el judici se celebrarà en el termini d'unes setmanes, segons càlculs de fonts no oficials d'alt tribunal. D'acord a la doctrina del TS, la competència d'aquest tribunal sobre el cas no decauria ni tan sols si ara Homs dimitís com a diputat i renunciés així a la seva condició d'aforat.

El magistrat instructor del cas, Andrés Palomo, va dictar l'acte en apreciar indicis dels citats delictes de prevaricació administrativa i desobediència greu comesos per autoritat pública en els fets assenyalats pel fiscal en el seu escrit.

Palomo admet que els fets assenyalats pel fiscal tenen versemblança suficient i mostren possible caràcter delictiu. Així, assenyala que, després de la suspensió de la consulta imposada pel TC, Homs «no va adoptar la suspensió de cap de les actuacions ni actes que es desenvolupaven per a la celebració de l'esmentada consulta, que depenien directament del Departament de la Presidència del qual era titular».

Per contra, «va impulsar activament els treballs preparatoris de la convocatòria, va posar els serveis jurídics del seu departament a disposició del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) per exercir accions legals davant una eventual suspensió adoptada per empreses privades i, en definitiva, va potenciar" després d'haver conegut la resolució del TC "el desenvolupament del denominat procés participatiu».

En el seu escrit el fiscal se centra en diferents fets, però molt especialment en l'intercanvi de documentació entre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) i l'empresa T-Systems, encarregada del dispositiu informàtic del 9-N. T-Systems va demanar a la Generalitat que aclarís si els seus treballs quedaven afectats per la suspensió de la consulta acordada pel Constitucional.

El director del CTTI va elevar la consulta als seus superiors i el 6 de novembre del 2014, dos dies després de la suspensió del 9-N, va rebre una carta signada per Homs en la qual l'exconseller mantenia que, d'acord amb els serveis jurídics consultats, els treballs contractats no estaven afectats per la resolució del TC. «Aquests treballs de T-Systems resultaven essencials per a la celebració del procés», assenyala en el seu acte d'ahir el jutge.

«En definitiva, la concatenació d'omissions i d'accions de l'acusat i la seqüència d'actes juridicoadministratius que de les mateixes es van derivar, formalitzats o no, per part de funcionaris del seu departament, van determinar la total ineficàcia de l'ordre de suspensió cautelar» de la consulta dictada pel Constitucional, assenyala l'acte d'obertura de judici oral. A més, afegeix que no procedeix adoptar mesures cautelars «doncs no han estat sol·licitades per cap acusació», i que contra el seu acte no és possible recurs.

«Ningú té privilegis davant la llei»



El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va afirmar que «ningú té privilegis davant la llei i tots l'hem de complir», i per tant tothom «està sotmès a la llei i als intèrprets de la llei, que són els jutges», va dir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Per la seva part, Homs va assegurar que li «costa creure en la independència del poder judicial» quan el Suprem «segueix fil per randa el que diu la fiscalia, que es limita a seguir el que diu el govern del PP». Per això va assenyalar irònicament la «coincidència» d'arguments: «Genera com a mínim un dubte sobre la imparcialitat» d'un judici que veu polític.