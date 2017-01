Albiol: «Puigdemont és un fanàtic d'allò prohibit»

El coordinador general del PP català, Xavier García Albiol, va titllar ahir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de «fanàtic d'allò prohibit» per tenir com a única prioritat de govern un referèndum independentista que «sap que és impossible».

En un acte a Barcelona per debatre les ponències que es portaran al congrés nacional del PP, que se celebrarà del 10 al 12 de febrer, el líder del PP català va tornar a retreure a Puigdemont la seva absència en la Conferència de Presidents, i va presentar el president català com algú «instal·lat en la soledat del monòleg independentista».

«Per a Puigdemont, per damunt dels problemes de la sanitat, l'educació i de la dependència, hi ha el referèndum», va assegurar Albiol, per a qui «quan algú només vol allò que és impossible, s'acaba convertint en un fanàtic d'allò prohibit».

En el mateix acte, el vicesecretari general d'Organització i Electoral del PP, Fernando Martínez-Maillo, va advertir al president català que «no hi ha llibertat sense respecte a la llei». El dirigent popular va voler deixar clar que el Govern aposta pel diàleg amb la Generalitat, però que l'Executiu central «no renunciarà a la unitat d'Espanya i a la igualtat de tots els espanyols». I va lamentar, en al·lusió a Puigdemont, que «alguns s'han entestat a fer les coses malament» i a «seguir avançant en un procés que saben que no condueix enlloc».