Un caçador mata a trets dos agents rurals quan li demanen la llicència

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un caçador per la mort a trets de dos agents rurals a Aspa. L'arrestat, un home de 28 anys, nacionalitat espanyola i veí de Vacarisses, al Vallès Occidental, va trucar ell mateix als serveis d'emergència anunciant que havia disparat a dues persones mentre estava caçant. Una versió que, posteriorment, es va veure que molt probablement no era certa. Segons va informar la policia catalana, l'avís es va rebre vint minuts abans de les dotze del migdia al vedat de caça d'Aspa, al sud del terme municipal. Els agents s'hi van desplaçar i van constatar que, efectivament, hi havia dos homes morts per arma de foc.

A mesura que passaven les hores, es van anar aclarint els fets. El conseller d'Interior, Jordi Jané, va informar que el caçador no tenia el permís necessari per a l'escopeta que portava. Jané, que va comparèixer per donar els detalls de la investigació, va explicar que l'home va disparar intencionadament al cap dels dos agents, de 43 i 39 anys, quan aquests el van aturar per fer un control rutinari.

Després de l'homicidi, l'agressor hauria explicat els fets als seus companys de caça, que l'haurien instat a trucar al 112. El màxim titular d'Interior va demanar que s'estudiï el protocol de llicències d'armes que atorga la Guàrdia Civil, i va reclamar que no es criminalitzi el sector de la caça. «Aquesta persona reacciona de manera violenta i homicida, fora de si, i una persona que actua així no pot tenir una llicència d'arma. Hem de vetllar entre tots perquè no la tingui», va dir.

«No estem davant de cap accident, avui no hi ha hagut un accident, avui hi ha hagut un doble homicidi». Així de contundent es va mostrar el conseller d'Interior, Jordi Jané, durant la compareixença que va fer des de Lleida per informar sobre els detalls de la investigació per la mort criminal de dos agents rurals a mans d'un caçador.

Visiblement consternat, el conseller va informar que el presumpte homicida no tenia la llicència d'armes de l'escopeta amb la que va disparar. Segons va explicar, l'arma requeria una llicència del tipus E, que és la necessària per a les escopetes llargues que van amb cartutxos i, tot i que anteriorment havia tingut aquesta llicència, ja feia un temps que l'havia perdut. Actualment, l'home només tenia llicència del tipus D, que és la que permet la caça major i, per tant, podria tenir, per exemple, un rifle.

Segons va explicar el conseller, l'home ha matat intencionadament els dos agents rurals disparant-los al cap quan aquests li van requerir el permís d'armes en un control rutinari. En el moment dels fets, l'home estava sol i cap dels seus companys en van ser testimoni.



Declararà dilluns

L'agressor, de 28 anys i veí del Vallès Occidental, està detingut a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida i passarà a disposició judicial el pròxim dilluns.

La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, també va expressar el seu condol i el del Govern per la mort dels dos homes. Serret va assegurar que tots els membres dels Agents Rurals estan trasbalsats. «És un moment molt dur, una situació totalment inesperada», va afegir. La consellera va recordar que, en els seus trenta anys d'història, aquest és el primer cop que els Agents Rurals són víctima d'un fet criminal i va reclamar que no es criminalitzin els caçadors. «Només hi ha una persona culpable de la mort de dos agents rurals», va afegir. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, també va mostrar el seu condol a través de la xarxa social. «Colpit per la mort de dos agents rurals a Lleida. Tot el meu suport a les famílies en aquestes hores dramàtiques i als agents rurals», va manifestar Puigdemont.

Fins i tot el rei Felip va trucar al president català per traslladar-li el seu condol per la mort dels dos agents rurals. Puigdemont ho va explicar a les xarxes socials agraint el gest del monarca i subratllant que «és necessària l'escalfor de tots cap a les famílies».