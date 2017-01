El caçador que va matar dos agents rurals diu que no recorda res del que va passar

El caçador que aquest dissabte va matar dos agents rurals a Aspa (Segrià) després que aquests li requerissin que mostrés el seu permís d'armes, que no tenia vigent, ha declarat que no sap per què va disparar i ha assegurat que no recorda res d'allò succeït.

Segons informa la Cadena Ser, que ha tingut accés a la declaració del caçador davant els Mossos, l'homicida, Ismael Rodríguez, de 28 anys, ha indicat que va haver de buidar l'escopeta en "un acte instintiu, no voluntari" i que no recorda ni haver apuntat als agents ni què li va passar pel cap per disparar la seva arma.

L'únic que recorda el caçador, segons la seva declaració, és que els agents rurals el van saludar amb un "bon dia" i que li van demanar que descarregués l'arma, una escopeta de cartutxos per a la que no tenia el permís vigent. A partir d'aquest moment, el caçador diu no recordar la seva reacció, ni que apuntés ningú, ni a quina distància, i que no s'explica com va arribar a buidar l'escopeta, els tres cartutxos que l'arma permet disparar de forma consecutiva.

Ismael Rodríguez recorda que, a instància dels seus companys de caça i en estat de xoc, va trucar al número d'emergències 112 per alertar d'allò succeït. Durant la trucada, ha indicat, no tenia consciència sobre el que estava dient i va passar el telèfon a una altra persona del seu grup de caçadors perquè acabés d'explicar el que havia passat.

El caçador, que segons fonts de la defensa es va mostrar molt penedit pel crim, també va explicar que no pren cap fàrmac i que no està sota tractament de cap tipus de malaltia. Ismael Rodríguez segueix detingut a la Comissaria dels Mossos de Lleida i probablement demà passarà a disposició judicial.