La Cecot va rebre més de dos milions d'ajuts públics el 2015

La Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (Cecot), pròxima a les tesis independentistes de PDECat, va rebre més de dos milions d'euros de diners públics el 2015 per portar a terme les seves activitats. Les dades s'extreuen del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El 2015 és l'últim exercici en el qual el Govern català ha reconegut completament les subvencions atorgades, segons va avançar ahir Crónica Global. A això, a l'entitat presidida per Antoni Abad s'hi haurien d'afegir les ajudes d'altres administracions públiques per la feina que realitza a nivell territorial.

Els ajuts es van fer a través de diferents fundacions que apareixen com a beneficiàries en diferents partides oficials: Fundació Privada Cecot Innovació, Fundació Privada Cecot Formació i Fundació Cecot Persona i Treball.