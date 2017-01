PSC i Ciutadans critiquen les negociacions del Govern amb la CUP

Mentre el Govern i el grup que li dona suport, Junts pel Sí (JxSí), negocien amb la CUP per intentar salvar els pressupostos del 2017, els grups a l'oposició van criticar les converses i possibles acords amb l'esquerra anticapitalista. La cap de l'oposició i presidenta del grup de C's, Inés Arrimadas, va lamentar que els pressupostos «no estiguin pensats per als catalans sinó per acontentar la CUP».

En una visita a la 54a edició de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques, Arrimadas va assegurar que, més enllà de la proposta de contractar més professors, «hi ha molt de marge» en matèria social als comptes plantejats per JxSí. Va denunciar també que «les prioritats del Govern no són ni la sanitat, ni l'educació, ni les polítiques socials», sinó repetir el 9-N i va criticar que «l'obsessió del Govern sigui la independència».

Així, la líder catalana de C's va denunciar que la Generalitat estigui «gastant milions d'euros per fomentar el separatisme» i va assegurar que la prioritat del Govern de Puigdemont «no ha estat ni són les polítiques socials». Va afegir que això queda reflectit als pressupostos que s'estan negociant amb la CUP i va asseverar que en aquesta negociació tampoc hi ha la prioritat social.

«La prioritat única i exclusiva és repetir el 9-N i continuar en la roda d'hàmster de parlar del procés», va declarar. Va afirmar que són conscients que «no es poden demanar impossibles» ni dir que la Generalitat ho pot cobrir tot, però va assegurar que en matèria social «es pot fer més del que es fa», va assegurar Arrimadas.

Per la seva part, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va anar més enllà assegurant ahir al matí que l'acord d'estabilitat entre Junts pel Sí i els cupaires és «un autèntic joc de risc». «És com jugar a la loteria: a vegades toca i a vegades no», va subratllar. Iceta va reclamar un govern amb acords estables i «no sotmesos a una subhasta permanent tal com estem veient amb els pressupostos». El socialista es va mostrar convençut que aquest 2017 hi haurà noves eleccions fruit del «fracàs» del referèndum que proposa el govern.