Dos-cents treballadors es manifesten en contra el trasllat de la Model i demanen la dimissió de Mundó

Amb proclames com «La Model no es tanca sense la Zona Franca» o «Mundó dimissió», 200 persones –més de 400 segons els convocants-, es van manifestar en el marc d'un acte organitzat per ERC sobre el futur de la presó Model. Exigien més informació sobre el trasllat d'interns i la situació dels seus llocs de treball i alertaven del risc que suposa clausurar la presó de l'Eixample sense que estiguin enllestits els centres penitenciaris previstos a la Zona Franca.

El fet és que l'acte no es celebrar ja que, segons el partit, s'havia decidit suspendre'l prèviament perquè el Govern havia decretat un dia de dol oficial per el doble homicidi de dissabte de dos agents rurals a Aspa (Segrià). Estava prevista la presència del conseller de Justícia, Carles Mundó, qui finalment no va assistir a l'acte. Sí que ho va fer el president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, que va dialogar amb els assistents.

Els manifestants es van concentrar a la petita plaça que hi ha a la part posterior de la Model. Tot seguit, van tallar el carrer Entença i van fer una marxa de protesta improvisada que va arribar fins a la Gran Via. Des del pis superior de l'edifici penitenciari es van despenjar dues pancartes on es podia llegir «Colau i Junqueras ens desnonen, Mundó menteix» i «Ja n'hi ha prou de menysprear els treballadors».

«Estem tots els sindicats units en la mateixa reivindicació», va subratllar Juan Luis Escudero, del CSIF, qui va reclamar a Mundó «que deixi de fer actes propagandístics i que posi seny», davant una «situació d'autèntica emergència social». «No ens oposem al tancament de la Model, però s'ha de fer quan estiguin oberts els centres de la Zona Franca», va reclamar.

El conveni presentat el 10 de gener preveu que l'Ajuntament de Barcelona cedirà de manera gratuïta dos solars a la Generalitat perquè construeixi dos centres penitenciaris. Un serà un centre obert per a interns en tercer grau, d'uns 13.000 metres quadrats. Costarà uns 35 milions d'euros i tindrà capacitat per a 800 persones, procedents dels tres centres oberts que hi ha ara a la ciutat: Trinitat, Model i Wad-Ras. L'altre solar, de 20.000 metres quadrats, situat a tocar del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca, tindrà uns 55.000 metres quadrats i acollirà els interns en presó preventiva.

En la seva compareixença dijous al Parlament, el conseller de Justícia anunciava que el centre s'inauguraria l'any 2021 i que amb la clausura de la Model no s'acomiadaria cap funcionari ni personal interí. A més, assenyalava que durant el febrer es confirmarà si la Model es tanca aquest 2017 o no.

«No es pot tancar la Model en dos o tres mesos, és una bajanada», va exclamar Juan Luis Escudero, de CSIF. Va recordar que una clausura «exprés» seria molt perjudicial per als 700 interns en règim preventiu, ja que obligaria, entre d'altres, que els familiars s'haguessin de desplaçar a 40 km.