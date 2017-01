La Generalitat reivindica que els Mossos tinguin competències sobre armes

El conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, va demanar ahir que els Mossos d'Esquadra tinguin competències sobre tinença d'armes i explosius, que actualment corresponen a la Guàrdia Civil. En declaracions a Rac1, el conseller va assegurar que «com a cos de Mossos d'Esquadra tenim vocació de policia integral en tots els aspectes. És una vella reivindicació assumir àmbits competencials que no es tenen, com el d'armes i explosius».

Jané va fer aquesta demanda a propòsit del succés de dissabte a Aspa (Segrià) en el qual un caçador va matar dos agents rurals disparant-los al cap després que aquests li requerissin el permís d'armes de l'escopeta de cartutxos que duia. Jané va afirmar que la Guàrdia Civil «ha de fer la seva feina de comprovar que les persones que tenen llicència d'armes la poden tenir, i per això hi ha una sèrie de proves que en teoria i sobre el paper s'han de fer». Jané va reiterar que no s'ha de criminalitzar el col·lectiu de caçadors per un succés com el de dissabte.

D'altra banda, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, de la qual depèn el Cos d'Agents Rurals, va assegurar que no creu que els mateixos membres del Cos d'Agents Rurals «vulguin anar armats». «La seva feina és sensibilitzar i fer pedagogia» va assegurar Serret, que va reiterar que «un fet com aquest no havia passat mai».

També la UGT de Catalunya va demanar ahir que cal «replantejar» els protocols d'actuació i seguretat del Cos d'Agents Rurals. El sindicat va remarcar que seguiran treballant perquè «la seguretat dels agents no estigui a l'atzar de persones agressives i incíviques».



Mostres de condol

La Federació Catalana de Caça va convocar ahir els caçadors catalans a suspendre les caceres previstes durant el diumenge arreu del territori català. Així mateix, també van animar-los a sumar-se als minuts de silenci en repulsa per l'assassinat dels dos agents rurals que se celebressin a les diverses localitats de la geografia catalana. Van ser el cas d'Alcoletge i Lleida, poblacions de les víctimes, i de Vacarisses, localitat d'on és veí l'homicida confés. La federació va indicar que el col·lectiu de caçadors «es troba compungit i trist» i recordava que «en 30 anys de vida del cos d'Agents Rurals mai havia ocorregut una situació com aquesta».



El caçador no recorda res

Segons informacions de la Cadena Ser, que hauria tingut accés a la declaració del caçador davant els Mossos d'Esquadra, l'homicida hauria afirmat que no sap per quin motiu va disparar i que no recorda res d'allò succeït. El caçador, Ismael Rodríguez, va indicar que suposa que devia buidar l'escopeta en «un acte instintiu, no voluntari» i que no recorda ni haver apuntat als agents ni què li va passar pel cap per disparar la seva arma. L'únic que recorda, segons la seva declaració, és que els agents el van saludar amb un «bon dia» i que li van demanar que descarregués l'arma.

A partir d'aquell moment, Rodríguez diu no recordar la seva reacció, ni que apuntés a ningú, ni a quina distància es trobava de les víctimes i que no s'explica com va arribar a buidar l'escopeta, els tres cartutxos que l'arma permet disparar de forma consecutiva. El caçador també va explicar que, a instància dels seus companys i en estat de xoc, va trucar al 112 per alertar d'allò succeït. Segons ell, durant la trucada no tenia consciència sobre el que estava dient i va passar el telèfon a una altra persona del seu grup perquè acabés d'explicar el que havia passat. Rodríguez, que segons fonts de la defensa es va mostrar molt penedit pel crim, també va explicar que no pren cap fàrmac i que no està sota tractament per cap tipus de malaltia.

El caçador de Vacarisses, de 28 anys, segueix detingut a la Comissaria de Mossos de Lleida i passarà a disposició judicial demà dimarts. Tots els indicis apuntaven que ho faria avui, però finalment els Mossos esgotaran pràcticament les 72 hores de què disposen per fer-ho després de practicar una detenció.