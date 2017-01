PDeCAT: "El menyspreu del PP a tot allò que fa olor a democràcia és constant"

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha lamentat les paraules del portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, que ha augurat el fracàs de la conferència de Puigdemont a Brussel·les, assegurant que és com si la fes "a una cafeteria". "Malauradament, el menyspreu del PP a tot allò que fa olor a democràcia és constant", ha afirmat Pascal. "És absolutament fora de lloc", ha puntualitzat Pascal, que considera que una xerrada de Puigdemont, Junqueras i Romeva al Parlament Europeu no ha de ser "mai menystinguda". "I a sobre si és per parlar del full de ruta, de democràcia i de vot, encara menys", ha continuat la coordinadora del PDeCAT. "Amb unes declaracions d´aquesta índole ja es veu que el fet democràtic els hi molesta", ha afegit Pascal, que ha volgut contrastar la diferent "sensibilitat democràtica" pel referèndum entre el govern del PP a l´estat espanyol i el govern de Cameron al Regne Unit. "Ja està tot dit, però nosaltres no ens farem enrere", ha conclòs.