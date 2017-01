El PP diu que la conferència de Puigdemont a Brussel·les és com fer-la "a una cafeteria"

Un dia abans que se celebri, el PP augura el fracàs de la conferència que el president de al Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, oferiran aquest dimarts al Parlament Europeu. El portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha destacat aquest dilluns que la conferència tindrà lloc a una sala "llogada" del Parlament, i per tant no és un acte oficial d'aquesta institució. "És com si es fes a una cafeteria", apunta.

Els populars sostenen que no hi assistiran representants de les institucions comunitàries i limiten l'audiència a eurodiputats dels verds, l'extrema esquerra i –apunten- previsiblement de l'extremadreta, a qui agrada el "Brexit" català. Neguen que hagin pressionat els eurodiputats perquè facin el buit a Puigdemont (malgrat que l'eurodiputada sueca Bodil Valero ha advertit que l'executiu espanyol prova de boicotejar la conferència), tot i que el mateix González Pons, ha enviat una carta a tots els eurodiputats del seu grup "aclarint la situació" perquè "ningú no sàpiga el que hi ha".

Els populars han reaccionat a la conferència de Puigdemont un dia abans de la seva celebració recordant que aquest no és un acte institucional del Parlament Europeu, sinó que "tres diputats independentistes" han "llogat" una sala perquè es pugui celebrar a la seu d'aquesta institució. "Actuant com a particular han llogat una sala del Parlament Europeu, com ho podrien haver fet a un bar" o "una cafeteria".

Afirmen que la via utilitzada per Puigdemont ha generat estranyesa a Brussel·les perquè normalment està reservada a ONG i entitats que no tenen veu a la capital comunitària. González Pons afegeix que les institucions europees no entenen la posició del president de la Generalitat "perquè el que els independentistes catalans plantegen des de Brussel·les es veu com un 'Brexit' a Espanya i de la UE que implica sortir del mercat únic". Una posició que segons González Pons cada vegada "veuen amb més alegria" els representants de l'extremadreta de Lepen i Farage.

Amb tot, el PP admet que Puigdemont omplirà a la seva conferència, per a la que té reservada una de les sales més grans de la institució. Per aquest motiu destaquen que caldrà comptabilitzar la presència de personalitats destacades i auguren que no hi tindran presència ni comissaris ni membres de la Comissió. Segons aquestes fons, el previsible és que hi assisteixin membres dels Verds, l'extrema esquerra i "no és descartable que hi hagi l'extrema dreta"