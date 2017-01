Puigdemont referma que la seva tasca és «convocar un referèndum»

«La meva feina final és convocar un referèndum. Si no fem res al respecte és que hem fracassat». Així de ferm es va mostrar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en ser preguntat sobre els plans del govern català en el procés independentista ahir a la nit en el nou programa d´entrevistes de TV3, Jo pregunto, on els ciutadans van ser, en aquesta ocasió, els encarregats de formular les qüestions.

En directe i des del Teatre Conservatori de Manresa, el president de la Generalitat es va sotmetre a les preguntes i qüestions dels ciutadans de Catalunya. Dotze persones, escollides entre tots els participants que van inscriure´s al programa, van tenir l´oportunitat d´asseure´s davant del president de la Generalitat i fer-li, sense matisos, una pregunta.

Un dels punts àlgids del debat va ser el tema del procés independentista. Puigdemont va afirmar que el seu pla és mantenir intacte el seu programa electoral, és a dir, «convocar un referèndum». «Jo he vingut a treballar perquè aquest país tingui les condicions legals i democràtiques adequades per fer un estat independent», va insistir Puigdemont davant d'una pregunta crítica amb els canvis que ha sofert el full de ruta.

També va haver-hi moment per debatre sobre les retallades. De fet, el primer tema a tractar-se va ser la pèrdua de llocs de treball de la indústria i la deslocalització de moltes empreses com Delphi, d´on és treballador José Antonio Morán, qui va demanar al president de la Generalitat mesures per frenar aquesta situació.

Puigdemont va assegurar que en els últims anys «s'està revertint la tendència i el sector industrial està generant ocupació» i va afirmar que cal «aprofitar la quarta revolució industrial», basada en la «tecnologia».

Andreu Agredano, un jove de Reus a l'atur, li va reclamar donar la veu a la gent de la zona del Camp de Tarragona perquè decideixi si vol o no desenvolupar el projecte de BCN World, que va titllar d´«especulatiu». Puigdemont va puntualitzar que «ara no està prevista» la consulta sobre BCN World, perquè «hi ha consens molt ampli en el territori» a favor d'aquest projecte.

Leire, estudiant de 19 anys, li va preguntar «per què és tan car estudiar a Catalunya» i va lamentar que «amb l'excusa de la independència» els plans d'educació «es queden aturats», al que Puigdemont va al·legar que « els més desfavorits tenen més accessibilitat i els que més tenen paguen més» i va aprofitar per denunciar que l'Estat no transfereix la gestió de les beques malgrat les «reiterades sentències» del Tribunal Constitucional.

Davant una altra pregunta sobre falta de recursos públics, Puigdemont va lamentar que Catalu­nya no tingui «a disposició els recursos que genera» i va afegir que per això «ens rebel·lem contra el sistema».

Lluís, director d'una escola pública de Manresa, va denunciar que el model mixt d'educació pública i concertada genera «segregació social» i va reclamar més «voluntat política» per superar-la perquè «parlen d'escola inclusiva però no se la creuen». Paraules que no comparteix Puigdemont. «No comparteixo que les escoles concertades generin segregació social», va afirmar el president de la Generalitat, qui no està a favor de «suprimir» l'escola concertada perquè «ajuda a fer sostenible el model».

Una de les intervencions més contundents va ser la de la Teresa, del sector sanitari, que va denunciar les retallades en salut, les «llistes d'espera inabastables», al que Puigdemont va admetre no poder dir que «demà» aquests problemes estaran «resolts», encara que va insistir que els pressupostos ja prioritzen «el més urgent».

Un altre dels temes més destacats va ser la llei contra la probresa energètica i els desnonaments. Carolina Borrel, de Vidreres, viu en una casa ocupada per falta de solucions per part de l´administració. A través de videoconferència va demanar al president si s´ampliaran les ajudes.

«Hi ha pisos buits que haurien d´estar ocupats per famílies vulnerables», va afirmar Puigdemont anomenant com a solució l´impost de pisos buits que permetran recollir «20 milions d´euros que aniran destinats a ampliar l´oferta de pisos socials». Alhora, també va voler destacar que el govern s´ha posat ferm i «es multaran» les empreses elèctriques que tallin el subministrament a una família vulnerable.