El Govern ofereix a la CUP més mestres, renda garantida i un impost d'emissions

El Govern de la Generalitat va traslladar ahir a la CUP una nova proposta per desbloquejar un acord pressupostari que inclou un nou impost a vehicles contaminants, més mestres, però evita pujades en IRPF, Patrimoni o Successions i Donacions.

Representants del Govern es van reunir amb els negociadors de la CUP per traslladar-los la proposta final, que al llarg de la setmana els anticapitalistes hauran de debatre en les seves assemblees territorials. El 28 de gener el consell polític prendrà la decisió.

Entre les propostes, i sobre fiscalitat, al marge dels impostos ja incorporats a la llei d'acompanyament, proposen crear un «impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica», que aportaria 77 milions quan estigués «plenament consolidat». També es compromet a «debatre», en el marc de la llei de canvi climàtic que es tramita al Parlament, l'impost al carboni, el d'emissions portuàries per a grans vaixells o el d'emissions de CH4 i CO2 dels embassaments amb aprofitament hidroelèctric.

Sobre ensenyament, l'executiu garanteix que augmentarà el pressupost destinat a contractar nous professors en 140 milions d'euros, dels quals 111,6 milions serviran per reduir una hora lectiva al professorat i per contractar nou personal, i 28,4 milions més per contractar personal de reforç. En total, el Govern planteja contractar 3.500 professors aquest any i 2.000 més el pròxim curs (2017-2018).

A banda, el Govern es compromet a crear un fons per a la cohesió social i garantida de rendes, que estarà dotat amb 45 milions que serviria per finançar la Renda Garantida de Ciutadania una vegada que el Parlament aprovi la mesura. El Govern ressalta que la dotació pressupostària per a programes de rendes multiplicarà per 2,89% la dotació existent el 2010, en passar dels 99,5 milions als 288 previstos per al 2017.

També es compromet a crear 9 fons pressupostaris: el de cohesió social i garantia de rendes, un altre per a la cobertura pública de necessitats i equipaments formatius, un tercer per a la lluita contra la corrupció i l'evasió fiscal o bé un altre per a la cobertura pública de necessitats residencials. A més, es garanteix un fons d'ajuda a la cooperació, un altre de patrimoni natural, un de formació del personal de les administracions en matèria d'igualtat de gèneres i un últim de reactivació econòmica i foment de l'economia cooperativa.

Sobre transparència, el Govern es compromet a què la Sindicatura de Comptes pugui rebre denúncies de particulars i que pugui donar lloc a una fiscalització dels fets. També proposa un registre de subvencions i ajudes de Catalunya, que la Intervenció General fiscalitzi també els ens amb menys de 150 milions de pressupost o que aquest organisme passi comptes davant el Parlament de forma semestral de les associacions publicoprivades que comportin inversions de més de 10 milions.