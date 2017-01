Puigdemont demana la implicació de Brussel·les per celebrar el referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat aquest dimarts a la Unió Europea que s´impliqui amb Catalunya perquè "no està en joc la independència, sinó la democràcia". En el seu discurs a l´Eurocambra, Puigdemont ha fet una crida a la UE perquè sigui "part de la solució per coherència amb els valors i principis democràtics que la inspiren" i per "pragmatisme". "Europa no podrà mirar cap a una altra banda", ha dit, remarcant que Brussel·les ha d´intervenir "amb diàleg polític primer i encaix jurídic després". Puigdemont ha recordat que el Govern prefereix un referèndum pactat però que si l´executiu espanyol segueix "obstinat en el no a tot" el farà igualment. "No ens aturarem", ha avisat.

"Defensem que aquest referèndum sigui pactat amb el govern espanyol, ja que és l´opció més plausible per a tothom", ha defensat Puigdemont davant de les 350 persones que han assistit a la seva conferència a la sala més gran del Parlament Europeu. Segons el president català, "aquesta oferta de diàleg i cerca de consens seguirà oberta fins al darrer dia".

Puigdemont ha remarcat que el Govern està disposat "a parlar de tot", incloses "la pregunta, la data, els requisits de participació o el percentatge necessari de l´opció guanyadora". "L´oferta de diàleg és permanent. No obstant això, també volem deixar clar que no ens aturarem si el govern espanyol continua obstinat en el no a tot i es nega a qualsevol negociació", ha advertit el President.

"Catalunya celebrarà un referèndum vinculant sobre la independència. Si és pactat, molt millor, així ho preferim. Si no pot ser, manifestem que l´organitzarem igualment. No pot ser que la intransigència sigui la que s´imposi", ha afirmat. "Només pot tenir por de votar qui tingui por de conèixer el resultat i no estigui disposat a acceptar-lo", ha afegit Puigdemont, remarcant que mentre els independentistes demanen que "tothom pugui votar i expressar la seva posició", l´Estat "no és que defensi la posició del no, sinó que defensa que no es voti, que no se´n pugui parlar". "El contrast és flagrant", ha sentenciat.

Puigdemont ha dit que el seu govern veu el referèndum com "el mecanisme més clar, més potent i més acceptat internacionalment per mesurar la voluntat d´un poble davant d´una decisió no pas trivial, sinó històrica". "És la manera democràtica d´abordar les coses", ha afegit.

Qüestió de democràcia

En aquest sentit, el president de la Generalitat s´ha referit, també, als processos judicials oberts contra els polítics independentistes, i ha advertit d´una pèrdua de qualitat democràtica a l´Estat. "És evident que la noció de democràcia convencional, la que és homologable a les millors democràcies del món i a la UE, i la noció de democràcia que demostra tenir l´Estat espanyol, disten molt", ha lamentat. "Jutgin vostès mateixos si l´actitud del govern espanyol és normal, si és acceptable i si és pròpia d´un estat seriós i realment democràtic", ha demanat als assistents a la conferència.

Puigdemont ha remarcat que "el que està en joc no és la independència sinó la democràcia" i ja no afecta només els partidaris d´un estat propi sinó "tots i cascun dels ciutadans que creuen en la llibertat". "És un problema europeu", ha defensat. El President s´ha referit al Tribunal Constitucional, "que idealment hauria de ser un àrbitre neutral" però s´ha convertit, ha dit, "en un actor que juga descaradament a favor d´una de les parts".

Europeisme

En el seu discurs al Parlament Europeu, Puigdemont ha destacat que la proposta catalana de referèndum "és profundament europeista". El president de la Generalitat ha recordat que Catalunya té una "clara vocació de pertinença al projecte europeu" i aspira a formar part de la UE si assoleix la independència. "Catalunya aspira a arribar a la independència pacíficament, de manera cívica, només amb l´arma de la democràcia", ha dit Puigdemont, descrivint el procés com una "revolució tranquil·la".

Romeva: "Europa no pot tancar els ulls"

De fet, en el seu discurs, el conseller d´Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, també ha destacat el caràcter europeista dels catalans, i el paper que la UE ha de tenir en el procés. "Europa se la juga, també, amb Catalunya, perquè Europa haurà de decidir i seria impensable que no escollís la democràcia", ha indicat Romeva. Segons ell, Brussel·les "ha de demostrar que les reclamacions dels ciutadans d´arreu de la UE són escoltades i enteses" perquè "en cas contrari seria vista com a part del problema, i no de la solució", el que podria "debilitar-la". "Confio que aquesta Europa la sabrem fer junts i que la sabrem fer millor", ha destacat. El conseller ha conclòs que Europa "no pot tancar els ulls" davant de la situació catalana perquè "s´hi juga la seva credibilitat".