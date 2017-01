El Tribunal Constitucional dona la raó a la Generalitat sobre el 0,7% de l'IRPF

El Tribunal Constitucional (TC) va fer pública ahir una sentència en la qual dona la raó a la Generalitat en el conflicte de competències que va presentar contra el govern espanyol per una resolució de la secretaria d'Estat de Serveis Socials del maig del 2016 que convocava subvencions per a programes d'interès general a càrrec del 0,7% de l'IRPF. Els magistrats desactiven l'estratègia del govern espanyol per recuperar la competència en aquest camp, després que –en vista de les anteriors sentències que donaven la raó al Govern- l'executiu espanyol va aprovar un nou marc normatiu que intentava justificar la seva capacitat de donar les subvencions per la necessitat de gestionar-les de manera centralitzada.

Els magistrats inclouen en la sentència una advertència a l'Estat perquè compleixi les seves resolucions en aquesta matèria, i li «exigeix» que «abordi sense demora la modificació del marc regulador d'aquestes subvencions» per no envair novament competències de la Generalitat.

A més, segons indiquen els magistrats del TC cal que «s'eviti la persistència de situacions anòmales en què segueixin essent exercides per l'Estat competències que no li corresponen» i reiteren una sentència anterior on ja destacaven que «la lleialtat constitucional obliga tothom»