Acorden incorporar 5.500 mestres el curs vinent i reduir una hora lectiva als docents

En una reunió de més de quatre hores, el Departament d'Ensenyament i els Sindicats han pactat incorporar 5.500 docents més per al curs vinent. D'aquests, 4.7014 s'incorporaran als centres l'1 de setembre, 300 corresponen als docents que podran cobrar el juliol si han treballat més de 6 mesos i 497 corresponen als substituts. Amb aquest increment, el Departament accepta reduir una hora lectiva als docents, i es compromet a revisar la segona hora lectiva, que reivindiquen els professors, en el pressupost del 2018 en funció de la disponibilitat pressupostària. L'acord s'ha de ratificar la setmana vinent però obra la porta a desconvocar la vaga que els sindicats volien fer el 9 de febrer.

En un futur acord previst per la setmana vinent, sindicats i Departament hauran de pactar a què es destinen concretament aquests docents. El director general de Professorat, Ignasi Garcia Plata, ha explicat que aproximadament 2.800 o 3.000 podrien ser els necessaris per cobrir l'hora lectiva que recuperen els mestres i la resta seria per fer millores educatives, com ara desdoblament, reduccions de ràtio o increment de personal en els centres d'alta complexitat. Garcia Plata ha valorat positivament l'acord i ha assegurat que els 140 MEUR que suma el pressupost del Departament és una ''injecció'' de recursos que ha d'aportar més ''qualitat i satisfacció'' a la comunitat educativa. Ho ha marcat com a ''bon camí d'inici d'increment de pressupost a l'escola pública'' que és la voluntat del Departament.

Des del sindicats, es mostren satisfets de l'acord en què s'ha arribat. En nom de tots els sindicats presents a la mesa, Ramon Font ha assegurat que la situació a l'ensenyament ''està remuntant'' i que demostra que la convocatòria de vaga per la setmana vinent de la vaga s'ha fet al moment ''oportú''. Font reconeix que ''no passa cada curs'' que es creïn 4.714 dotacions a l'ensenyament públic i per això, obre la porta a desconvocar la mobilització si així ho decideixen les diferents organitzacions convocants.

Font també s'ha mostrat convençut que, de cara a propers cursos, que confia en poder negociar aquesta segona hora lectiva que reclamen els sindicats i per tant, fer créixer l'oferta de places docents per a joves mestres i professors en termes similars a la d'aquest any perquè encara hi ha creixement d'alumnat.

''Bona base'' per tirar endavant els pressupostos

La consellera, Meritxell Ruiz, ha reconegut l'acord com a ''molt bon acord'' per tal de millorar l'ensenyament a Catalunya i ho ha qualificat de ''bona base'' perquè els pressupostos tirin endavant. És una ''bona notícia'' ha afegit Ruiz, perquè dota de més recursos els centres per atendre l'alumnat. Ruiz ha recordat també que el pressupost inicial ja preveia incrementar en 2.000 la plantilla de docents i ha destacat que dels 140 MEUR que s'incorporen es destintaran a reduir en una, les hores lectives dels mestres amb al compromís de replantejar la segona l'any vinent.