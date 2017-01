La CUP troba a faltar mesures de fiscalitat a la nova oferta del Govern per als pressupostos

El grup de la CUP va valorar ahir «avenços» en matèria d'educació i renda garantida en la proposta de Pressupostos del Govern, però va trobar a faltar modificacions en fiscalitat, encara que no va fixar un posició sobre si han de votar a favor o en contra dels comptes del 2017. En una roda de premsa al Parlament, el diputat de la CUP Albert Botran va remarcar que la proposta del Govern no ha de «convèncer els negociadors de la CUP, sinó la militància», que l'analitzarà en les agrupacions territorials i en el consell polític de dissabte que ve, d'on sortirà una decisió «ferma» per a la votació final dels comptes al Parlament.

Botran va deixar clar que el grup parlamentari no es posicionarà dins del consell polític de la CUP, però va valorar aspectes sobre la proposta del Govern. Així, va afirmar que en l'última proposta de l'executiu català hi ha hagut «avenços en educació i renda garantida», però en canvi va advertir: «Trobem a faltar mesures de fiscalitat redistributiva».

Els cupaires van reclamar reiteradament una pujada de l'IRPF o dels impostos de patrimoni i successions, per així tenir més arguments davant les bases de la formació anticapitalista d'esquerres, però la proposta definitiva del Govern de PDeCAT i ERC no contempla modificacions en aquesta carpeta. Botran va dir que «part d'ERC» accedia al principi a modificar aquests impostos, però al final no ha estat així en la proposta del Govern presidit per Carles Puigdemont, el partit del qual, el PDeCAT, s'ha manifestat en contra d'augmentar la fiscalitat.

En canvi, el Govern sí que ha inclòs algunes demandes de la CUP relatives al procés constituent, la renda garantida, l'ensenyament o fons i taxes mediambientals.

La proposta de Govern es traslladarà a les bases per al debat que celebraran a les assemblees territorials entre avui i demà. El debat s'elevarà al consell polític de la CUP de dissabte a Vilafranca del Penedès, del qual en sortirà la decisió «ferma»de si donen suport o no als pressupostos, així com el nombre de vots a favor, en contra i abstencions al Parlament.

Des del Govern, el secretari d'Economia, Pere Aragonès, va defensar que és «la màxima proposta» de pressupostos que pot fer el Govern i va avisar la CUP que «ningú entendria que es llancessin els pressupostos a la paperera de la història», una posició similar a la del portaveu adjunt de Junts pel Sí (JxSí), Roger Torrent, el qual va remarcar que la CUP té sobre la taula «la millor proposta de pressupostos que es podia fer».

En canvi, la diputada del PSC Alícia Romero va qualificar «d'injustificable» que ERC i la CUP acceptin uns pressupostos que «fan olor de CDC i dreta catalana» mentre Ciutadans va insistir que el Govern està «deixant els pressupostos en mans de la CUP» i «això és molt preocupant».

Finalment, el president de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) al Parlament, Lluís Rabell, va titllar «d'oferta de consolació» l'última proposta del Govern a la CUP, i va afegir que el seu grup la veu «absolutament insuficient».