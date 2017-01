El jutge envia a la presó el caçador pel doble assassinat dels agents rurals

El jutge d'instrucció de Lleida va enviar a la presó el caçador acusat de matar dos agents rurals dissabte passat en un vedat d'Aspa, als quals presumptament va disparar quatre trets a curta distància i recarregant l'arma, la qual cosa obre la porta a imputar-li dos delictes d'assassinat. El caçador, Ismael Rodríguez, de 28 anys veí de Vacarisses, va declarar ahir que seguia sense explicar-se els motius pels quals va tirotejar els agents.

El jutge li imputa també tinença il·lícita d'armes (enia caducada la llicència de l'escopeta que va utilitzar contra els agents), i un altre d'atemptat a l'autoritat (a condició que tenien les víctimes). En el seu acte, el jutge sosté que, tot i que en la seva declaració l'acusat diu haver disparat des d'uns 10 o 15 metres, les ferides que presentaven les víctimes apunten a que el tiroteig es va produir «des d'una distància molt pròxima». En virtut de les primeres anàlisis forenses, el jutge apunta a que l'acusat va disparar dos trets a cadascun -i no tres en total, com va mantenir el caçador-, del que dedueix que va haver de recarregar l'arma, ja que el tipus d'escopeta que va utilitzar no admet manipulació per admetre més de tres cartutxos.

L'autòpsia practicada als cadàvers revela que les víctimes van ser tirotejades en zones vitals: «un dels agents presenta una ferida a la cara i una altra al coll en trajectòria horitzontal i l'altre, una ferida en el tòrax i una altra a la regió parietal», detalla l'acte. Del relat dels fets del propi acusat, raona el jutge, «no es desprèn l'existència de cap discussió amb els agents, ni requeriment per part d'aquests (més enllà de la indicació que descarregués l'arma)», per la qual cosa, segons el jutge, «l'inexplicable reacció d'Ismael Rodríguez no obeeix a una situació prèvia de tensió o enfrontament» i, a més, era una caçador amb 10 anys d'experiència», durant els quals ha tingut contacte amb agents rurals, pel que havia de saber que aquest tipus de guardes no van armats.