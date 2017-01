Rajoy demana a Puigdemont acceptar la mà estesa i no «abraçar la radicalitat»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va emplaçar ahir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a renunciar al full de ruta i obrir-se al diàleg amb la seva administració, tot i que va advertir que no està disposat a dialogar sobre qüestions que «menyscabin la igualtat de tots davant la llei». «La meva ma segueix estesa, i m'atreviria a dir que a alguns responsables polítics de Catalunya els aniria millor –i crec que a tots- si busquessin aquesta ma estesa en comptes de seguir abraçats a la radicalitat i lligats de mans per l'extremisme», va sentenciar. El president va parlar en un dinar informatiu organitzat per ABC i Deloitte, on va repassar els objectiusper al 2017 i va dir que el «desafiament a la unitat de la nostra nació i de la sobirania nacional» és «el major repte que afrontem els espanyols». Sobre la conferència de Puigdemont, va assegurar que «té perfecte dret a anar-hi i ha donat una conferència. No sé si realment l'ha donat o no l'ha donat, però no té cap sentit. A Puigdemont li han donat el tracte que es mereixia, punt».